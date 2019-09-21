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Жилой дом из соломы строят под Брестом
Семья не только решила перебраться из областного центра в деревню, но и сделать это максимально экологично. Из натуральных материалов будут стены, отделка и мебель.
Про экостройку расскажет Мария Тройнич. Не дом, а большой загородный коттедж: дом из соломы семья Ярощук строит своими силами. На стройку в деревню Галина и Андрей приезжают каждый день.
Как оказалось, никаких специальных разрешений на такую стройку не надо. По документам соломенный дом похож как каркасный. По словам Галины, сначала знакомые шутили и сравнивали проект со сказкой про трех поросят. Но в отличие от сказочного - реальный дом из соломы надежен. Его строят из деревянного каркаса, в который вставляют тяжелые блоки прессованной соломы. Прессуют их на специальном аппарате. Его делали по индивидуальному заказу на одном из заводов. Новый дом будет одноэтажным и четырехкомнатным. Мебель и внутренняя отделка - также из натуральных материалов.
По подсчетам супругов, новый коттедж им обойдется по цене однокомнатной квартиры в Бресте. Но это еще не вся экономия. Толщина соломенной стены - 40 сантиметров. Ее теплопроводность в три раза ниже, чем у блоковой. Это значит, что летом экодом будет лучше сохранять прохладу, а зимой - тепло. При этом стены дышат и вентиляцию делать не надо.
Материалы для экодомов в Бресте уже начали выпускать и в промышленных масштабах. На этом частном предприятии делают оборудование для мусороперерабатывающих заводов. Использованный пластик превращают в тротуарную плитку, люки, черепицу и бордюры.
Линии для производства строительных материалов из мусора поставляют в десять стран. По словам специалистов, белорусские строители пока только начинают осваивать такие технологии.
Новоселье семья Ярощук планирует отметить через год. А рядом хотят построить еще гостевой домик - водить по нему экскурсии и проводить фестивали. Чтобы вдохновить и других на экологический образ жизни.
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