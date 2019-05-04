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Жилья для многодетных семей столицы построят в два раза больше чем в прошлом году
15 домов возведут в Заводском районе, а также в Лошице, Сухарево и Чижовке. В новые квартиры, которые строят с государственной поддержкой, заселятся почти две тысячи многодетных семей. Всего на очереди в Минске их более 5 с половиной тысяч. Задача городских властей - создать условия, чтобы обеспечивать квадратными метрами эту категорию населения в год. В первую очередь право на строительство дают семьям, которые воспитывают четырех детей, а также детей-инвалидов.
Цена квадратного метра для многодетных семей в столице - в среднем 1000 белорусских рублей. Из бюджета на эти цели Минск направит почти 107 миллионов.
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