Жилья в 2019 году в Минской области построят более чем миллион квадратных метров

Это самый большой объем по стране. Значительная часть будет индивидуальной застройкой. Больше возведут и арендного жилья - в Минске в этом году сдадут минимум две многоэтажки. Особое внимание - многодетным семьям. В центральном регионе для такой категории граждан планируется построить 2100 квартир - на треть больше, чем в прошлом году.