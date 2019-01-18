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Жилья в 2019 году в Минской области построят более чем миллион квадратных метров

Это самый большой объем по стране. Значительная часть будет индивидуальной застройкой. Больше возведут и арендного жилья - в Минске в этом году сдадут минимум две многоэтажки. Особое внимание - многодетным семьям. В центральном регионе для такой категории граждан планируется построить 2100 квартир - на треть больше, чем в прошлом году.

Новостройки видоизменят и ландшафты столичных городов-спутников: для минчан здесь возведут восемь домов. Более тысячи горожан смогут не только переехать в Смолевичи, Фаниполь или Логойск, но и найти новые рабочие места на местных предприятиях.

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