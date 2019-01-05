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Житель Бреста разработал новую модель шпателя
Житель Бреста опровергает мнение, что в XXI столетии изобретать нечего. Павел Жминько разработал новую модель шпателя, с его помощью отделочные работы можно выполнить быстрее. При этом экономия не только времени, но и строительного материала.
Чем отличается авторский шпатель от существующих на рынке, выяснила Виктория Потоня. Первый шпатель - инструмент для отделочных работ - Павел Жминько сделал на собственном станке в гараже. В строительной сфере он 15 лет, в ловких руках мастера побывали разные инструменты для укладки декоративных камня и плитки. Во время работы каменщик заметил недостатки обычного шпателя и решил его усовершенствовать. Авторская модель имеет внутренние и внешние боковые торцы и в этом преимущества - экономия времени, клея и сама работа чистая. Новаторскую разработку первыми оценили коллеги Павла.
Шпатель действительно не похож ни на один из тех, которые существуют на рынке. Павел Жминько много времени провел в научно-технической библиотеке и в Интернете, но аналога своему инструменту не нашел. Уникальность разработки подтвердил и патент Национального центра интеллектуальной собственности Беларуси. Сейчас отделочник пробует запустить модель в производство. Тем более что в Беларуси такие строительные инструменты импортные: из Китая и Польши.
Разработка подтолкнула семейную пару создать частное предприятие. Пока их фирма состоит из 2 человек: Павла и его жены Ольги, которая с восторгом поддержала идею мастера.
Это семейный тандем своим примером опровергает, что в наше время нечего изобретать. Они мечтают, чтобы идея открыть завод по производству строительных инструментов стала реальностью.
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