Жители агрогородка Орехово построили храм на месте сожженной в войну церкви

Предлагаю перенестись в агрогородок Орехово. Там очень интересная история. Местные жители своими силами построили храм на месте сожженной в войну церкви. Деньги на него заработали на продаже овощей.

На благое дело всех вдохновил священник. Отец Анатолий переехал в Беларусь из Украины. В нашей стране он нашел не только призвание, но еще и занялся фермерством. В свободное от службы время растит фруктовые и ягодные сады. В них побывала и Мария Тройнич.

По выходным этот фермер никогда не работает. Но не ради отдыха: мирские дела оставляет для службы Богу. Отец Анатолий - единственный священник в агрогородке Орехово. Этот храм он построил с прихожанами на месте сожженной в годы войны деревянной церквушки. В 1943 году фашисты убили почти всех жителей Орехова, не пожалели даже маленьких детей.

Теперь рядом с местом трагедии стоит храм с золотыми куполами. Стены внутри расписаны вручную. Все это богатое, по меркам деревенских храмов, убранство прихожане создавали год за годом своим трудом. Выращивали овощи на продажу и за вырученные деньги покупали строительные материалы.





Сейчас в агрогородке Орехово - 900 жителей. И каждый хорошо знает отца Анатолия. Говорят, уже и не помнят, что он - не местный. В Беларусь мужчина приехал из Украины. Брался за любую работу: трудился и пастухом, и столяром... А потом местные жители попросили его возглавить местный приход. О переезде отец Анатолий не пожалел ни разу. По его словам, даже 30 лет назад между жизнью в соседних странах была большая разница.

После того, как церковь была построена, отец Анатолий взялся за земледелие. Сначала в хозяйстве появился огромный яблоневый сад: сейчас в нем выращивают около десяти сортов яблок.







Управляться с семейным бизнесом помогают четверо сыновей и подрастающие внуки. Кроме фруктов, выращивают орехи, а недавно освоили производство голубики. Так что в будни отец Анатолий меняет рясу на рабочую одежду и сам садится за руль трактора. Успеть нужно немало: на участке 7 гектаров ягоды. Такому энтузиазму местные жители только удивляются и не без гордости говорят: за что их батюшка не возьмется - все ладится. На это священник скромно отвечает: все живое - чувствует заботу.