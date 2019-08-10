Жительница деревни Фариново Полоцкого района собрала более тысячи кукол

Более тысячи кукол в одной коллекции. Жительница деревни Фариново Полоцкого района Зинаида Летина создала собственный мини-музей сказочных персонажей. Предпочтение мастер отдает игровым куклам, но в коллекции есть и традиционные, и куклы-обереги. Интересным делом умелица занимается много лет, с готовностью передает опыт молодежи. Поддерживают интересное увлечение и родственники. Моя коллега Марина Романовская побывала на мастер-классе.

Маленькому Семену нравится новая кукла, которую сделала его бабушка. Именно внуки и правнуки вдохновляют Зинаиду Летину создавать интересные персонажи. А их в коллекции - более тысячи. Кукол даже пришлось поселить в отдельную комнату. Тут же разместилась и импровизированная мастерская.

Интересных хобби у Зинаиды Летиной много: женщина пишет стихотворения, вяжет, вышивает. Но именно создание вот таких красавиц в пестрых нарядах занимает отдельное место в ее душе. Зинаида Летина владеет многими техниками. Есть куклы, созданные из одного лоскута, а также созданные без ножниц и иглы.

И свой характер. В коллекции традиционные, игровые и куклы-обереги. Многие сделаны из природных материалов. Например, в основе этой - обычная солома. Несколько движений - и стригушка начинает танцевать. А вот эти куклы-книги могут ответить на самые разные вопросы.