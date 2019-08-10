3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Жительница деревни Фариново Полоцкого района собрала более тысячи кукол
Более тысячи кукол в одной коллекции. Жительница деревни Фариново Полоцкого района Зинаида Летина создала собственный мини-музей сказочных персонажей. Предпочтение мастер отдает игровым куклам, но в коллекции есть и традиционные, и куклы-обереги. Интересным делом умелица занимается много лет, с готовностью передает опыт молодежи. Поддерживают интересное увлечение и родственники. Моя коллега Марина Романовская побывала на мастер-классе.
Маленькому Семену нравится новая кукла, которую сделала его бабушка. Именно внуки и правнуки вдохновляют Зинаиду Летину создавать интересные персонажи. А их в коллекции - более тысячи. Кукол даже пришлось поселить в отдельную комнату. Тут же разместилась и импровизированная мастерская.
Интересных хобби у Зинаиды Летиной много: женщина пишет стихотворения, вяжет, вышивает. Но именно создание вот таких красавиц в пестрых нарядах занимает отдельное место в ее душе. Зинаида Летина владеет многими техниками. Есть куклы, созданные из одного лоскута, а также созданные без ножниц и иглы.
И свой характер. В коллекции традиционные, игровые и куклы-обереги. Многие сделаны из природных материалов. Например, в основе этой - обычная солома. Несколько движений - и стригушка начинает танцевать. А вот эти куклы-книги могут ответить на самые разные вопросы.
Самый маленький персонаж меньше сантиметра, а самая большая кукла выше самой умелицы. В планах Зинаиды Летиной поставить вертеп. Персонажи для первого спектакля уже ждут своего выхода к зрителям.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов