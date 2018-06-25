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Журналисты АТН проследили судьбы знаковых достижений Беларуси в проекте "Сферы национальных интересов"
Экономика Беларуси выходит на траекторию устойчивого роста. Значимые изменения и в других сферах – социального обеспечения, безопасности и спорта. Журналисты АТН проследили судьбы знаковых достижений в каждой из них - от зарождения идеи до воплощения в жизнь.
Большая премьера Агентства теленовостей. Завтра в эфире "Беларусь 1" зрители увидят первую серию проекта "Сферы национальных интересов". Фильм о том, что касается каждого из нас. Это своеобразная летопись жизни нашей страны последних лет.
Наша страна вышла в мировые лидеры "цифровой среды обитания". В Беларуси впервые появился отечественный легковой автопром, а наши продукты питания считаются деликатесами на рынках, куда вхож далеко не каждый.
Наши военные конструкторы создали не имеющие аналогов вооружения для защиты нашей страны, и некоторые из них будут представлены впервые в телепроекте АТН. Благодаря работе силовых ведомств можно не без гордости утверждать, что наша страна одна из самых спокойных и гостеприимных. А опыт борьбы с преступностью перенимают иностранные партнеры.
Итак, "Сферы национальных интересов" смотрите с понедельника по субботу на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы". Большая премьера - в этот понедельник.
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