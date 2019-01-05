"Зимнее настроение" в Национальном центре современных искусств

"Зимнее настроение" - рождественско-новогодняя экспозиция проходит в Национальном центре современных искусств, на Некрасова, 3. Воспоминания детства даже с запахом сосны и мандаринов отражены в работах современных белорусских художников. Каждый из восьми авторов свое "зимнее настроение" представляет в отдельном выставочном зале второго этажа центра. Среди них - Сергей Римашевский, Владимир Довгялло, Сергей Писаренко и другие самобытные мастера, члены Белорусского союза художников. Кроме живописных работ, графики и вышиванки, на экспозиции представлен авторский текстиль.