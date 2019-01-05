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"Зимнее настроение" в Национальном центре современных искусств

"Зимнее настроение" - рождественско-новогодняя экспозиция проходит в Национальном центре современных искусств, на Некрасова, 3. Воспоминания детства даже с запахом сосны и мандаринов отражены в работах современных белорусских художников. Каждый из восьми авторов свое "зимнее настроение" представляет в отдельном выставочном зале второго этажа центра. Среди них - Сергей Римашевский, Владимир Довгялло, Сергей Писаренко и другие самобытные мастера, члены Белорусского союза художников. Кроме живописных работ, графики и вышиванки, на экспозиции представлен авторский текстиль.

На первом этаже центра современных искусств - еще три новогодних проекта. Экспозиция "Когда ели были большими" представляет серию новогодних черно-белых фото из семейных альбомов. Фотопроект "Проелки" объединяет творческие работы известных белорусских фотомастеров. Завершают серию "Рождественские открытки начала ХХ века" из собраний частной коллекции.

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