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Башлий: Биржа использует максимальные возможности для привлечения новых клиентов
Любые интеграционные объединения - это еще и хорошая площадка для укрепления двусторонних связей.
На новые рынки выходим в том числе благодаря биржевой торговле. С начала года объем сделок с компаниями из стран - участниц БРИКС превысил 860 млн долларов. И это в 4 раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Количество участников тоже постоянно растет. Сегодня их уже 4 300.
Что касается товарных наименований. В страны БРИКС наши предприятия активно продают мясную и молочную продукцию, а также пиломатериалы. А вот покупают черные и цветные металлы, оборудование и кормовые добавки. Конечно, активнее всего торги идут с Россией. География охватывает уже 54 региона. Еще один важный партнер - Китай. Торговые объемы за год выросли в 2,5 раза. Работа по освоению новых рынков продолжается, особое внимание дальней дуге.
Биржа использует максимальные возможности, комплекс задач и разные каналы для привлечения новых клиентов. Эта работа от звонков до рассылок информационных писем предприятиям, которые могут быть заинтересованы в приобретении конкретной продукции. Но никто не отменял и очные встречи: командировки, участие в выставках. Это тоже очень важно. Как правила, компании принимают решения после того, как увидят вас в лицо, пообщаются, поймут, что есть интернет-торговля, но при очной встрече, особенно восточные страны, больше доверяют тебе и принимают решения по аккредитации и работе на электронных торговых площадках.
И вот результаты такой работы. С начала года объем биржевых сделок с ОАЭ вырос в 96 раз. Новые компании регистрируются еженедельно.