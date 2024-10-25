Башлий: Биржа использует максимальные возможности для привлечения новых клиентов

Биржа использует максимальные возможности, комплекс задач и разные каналы для привлечения новых клиентов. Эта работа от звонков до рассылок информационных писем предприятиям, которые могут быть заинтересованы в приобретении конкретной продукции. Но никто не отменял и очные встречи: командировки, участие в выставках. Это тоже очень важно. Как правила, компании принимают решения после того, как увидят вас в лицо, пообщаются, поймут, что есть интернет-торговля, но при очной встрече, особенно восточные страны, больше доверяют тебе и принимают решения по аккредитации и работе на электронных торговых площадках.

Александр Башлий, начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи