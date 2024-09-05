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Беларусь перейдет на новое кассовое оборудование с 1 июля 2025 года - как идет подготовка
С июля 2025 года без переноса сроков в Беларуси бизнес перейдет на новое кассовое оборудование. Это предусмотрено постановлением правительства и Национального банка, согласно которому в стране необходимо провести полное обновление парка касс.
Требования уже сформированы, есть наработанные образцы устройств. Какое оборудование специалисты советуют выбирать предпринимателям? Почему не стоит игнорировать сроки модернизации касс?
Свой магазин сладостей по франшизе одного из белорусских производителей Денис Сикорский открыл в мае этого года. Столичный предприниматель не скрывает, что открытие своего дела - дело хлопотное: собрать документы, зарегистрировать бизнес, найти место и сотрудников. А еще решить, как принимать деньги от покупателей.
Денис Сикорский, : "Я понимал, что хочу вести детальный учет реализованного товара, для этого искал оптимальные решения, рассказал директор магазина кондитерских изделий. Изучив все варианты, которые есть на рынке, понимая требования законодательства, я пришел к выводу, что программные кассы 3 в 1 с возможностью подключения к ней сканера штрихкодов, весов делает, по сути, полноценное рабочее место кассира. К тому же замена программных касс под новые требования законодательства обходится проще альтернативных вариантов".
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