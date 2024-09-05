Беларусь перейдет на новое кассовое оборудование с 1 июля 2025 года - как идет подготовка

С июля 2025 года без переноса сроков в Беларуси бизнес перейдет на новое кассовое оборудование. Это предусмотрено постановлением правительства и Национального банка, согласно которому в стране необходимо провести полное обновление парка касс.

Требования уже сформированы, есть наработанные образцы устройств. Какое оборудование специалисты советуют выбирать предпринимателям? Почему не стоит игнорировать сроки модернизации касс?

Свой магазин сладостей по франшизе одного из белорусских производителей Денис Сикорский открыл в мае этого года. Столичный предприниматель не скрывает, что открытие своего дела - дело хлопотное: собрать документы, зарегистрировать бизнес, найти место и сотрудников. А еще решить, как принимать деньги от покупателей.