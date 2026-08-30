Белоруски завоевали золото в командном зачете ЧМ по современному пятиборью в Китае

Женская сборная Беларуси по современному пятиборью завоевала золото в командном зачете чемпионата мира в Китае. Белорусское трио в составе Марии Гнедчик, Виолетты Гуреевой и Анастасии Орел в сумме за все виды программы в финале набрали 4 356 очков и заняли итоговое первое место среди 13 стран. Для наших спортсменов этот чемпионат мира стал первым после отмены санкций, где они выступили в командном зачете и под государственной символикой.

Мария Гнедчик, чемпионка мира по современному пятиборью в командном первенстве:

"Мы втроем очень рады выступать на чемпионате мира. У каждого первая командная медаль медаль с чемпионата мира. Вернулись мы красиво".

В индивидуальном зачете лучший результат среди девушек у Виолетты Гуреевой, она 4-я. До бронзовой медали спортсменке не хватило 5 секунд. В цветочной церемонии и Мария Гнедчик, которая стала шестой. А всего в активе белорусской сборной три медали. Ранее Гнедчик и Орел завоевали золото в женской эстафете, а Гуреева и Евгений Орел взяли золото в миксте.