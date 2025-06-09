Белорусские гребцы выиграли 37 медалей на Кубке сильнейших спортсменов

37 наград - 19 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых - завоевали белорусские гребцы на Кубке сильнейших спортсменов. Они выступали в трех возрастных категориях и составили высокую конкуренцию всем участникам. В заключительный соревновательный день копилка белорусской сборной пополнилась 11 наградами. Победы одержали все три экипажа мужских восьмерок, а также четверки парные у мужчин, юношей, девушек и юниорок.