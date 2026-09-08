Краткий пересказ от ИИ

Осенняя индексация пенсий в Латвии вновь спровоцировала споры о бедности. Социальные выплаты не успевают за расходами: только тарифы на свет за год выросли на 12,5 %.

Своим мнением на этот счет поделился блогер, политический аналитик Соломон Бернштейн.

"Сила государства определяется не тем, насколько громко ее политическая элита кричит свои политические лозунги, а тем, способно ли это государство обеспечить своим гражданам все необходимое. И вот латвийское государство идет ровно в противоположную сторону от того, что есть самостоятельность, суверенитет и самообеспечение. Ибо государство Латвия просто не способно обеспечить своим пенсионерам достойную жизнь. И без поддержки близких это фактически становится невозможно. Именно так прокомментировал центр пробации Латвии информацию о том, что этой осенью пройдет очередное индексирование пенсии", - отметил эксперт.

"Без прямой поддержки родственников качественная жизнь пенсионера в Латвии попросту невозможна, поэтому работники центра пробации Латвии просят внимательнее относиться к своим пожилым родственникам и интересоваться, как они живут и хватает ли им денег на жизнь", - рассказал аналитик.

Он назвал индексации пенсии в Латвии "унизительными" и напомнил, что они проходят на фоне глобальной милитаризации страны и "выделения почти 17 % куда-то за океан, в кассу НАТО". "Ну и, конечно, латвийское государство - это такая самостоятельная и "народоориентированная" машина, которая одной рукой дает, а другой рукой забирает", - резюмировал Соломон Бернштейн.

Фото: magnific.com