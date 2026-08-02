Безопасность перемещения, пунктуальность и надежность - как работает Белорусская железная дорога

Традиционно в первое воскресенье августа Беларусь отмечает День железнодорожника. С праздником работников и ветеранов сферы поздравил Президент.

Белорусская железная дорога сегодня объединяет десятки тысяч сотрудников, которые своим трудом гарантируют пунктуальность, надежность и безопасность перевозки почти 60 млн пассажиров и порядка 100 млн т грузов в год.

Железнодорожники участвуют в реализации значимых для страны проектов в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. В условиях расширения географии поставок на внешние рынки активно внедряются современные сервисы, в результате чего отечественная продукция экспортируется более чем в 100 стран мира, отметил глава государства.

Особые слова признательности Александр Лукашенко адресовал ветеранам и основателям железнодорожных династий за вклад в развитие отрасли и воспитание молодого поколения.

Расскажем, с какими результатами стальная магистраль встречает этот день.

Уверенное движение вперед, укрепление логистического потенциала страны, а еще модернизация инфраструктуры и внедрение современных цифровых решений. Ежегодно по рельсам в Беларуси перемещаются свыше 60 млн человек. Белорусская железная дорога - один из самых ярких брендов страны и лидер национальной системы перевозок.

Сегодня Белорусская железная дорога связывает не только регионы страны, но и важнейшие международные маршруты. Точность расписания, комфорт пассажиров и исправность техники - итог сплоченной работы десятков тысяч специалистов: от диспетчеров и путейцев до машинистов и проводников.

Александр Венгловский за пультом подвижного состава уже более 10 лет. В профессию пришел по зову сердца, поэтому и с выбором колледжа определился сразу.

Александр Венгловский, машинист локомотивного депо "Минск" Минского отделения Белорусской железной дороги: "В детстве, находясь у бабушки в Пинске, любил наблюдать за поездами. Меня восхищала эта техника и те, кто управляет многотонными составами".

Окончив колледж, молодой человек начал работать на Белорусской железной дороге. Начинал с помощника машиниста, а сейчас и сам управляет пассажирским поездом.

"На железной дороге в принципе нет легких профессий. Это единый механизм, где разные подразделения, разные задачи, но команда одна, которая работает на общий результат. Чувствую огромную гордость за профессию и ответственность", - поделился Александр Венгловский.

Более 5 тыс. км стальных путей, миллионы пассажиров и сотни тысяч тонн грузов. Сегодня Белорусская железная дорога один из важнейших транспортных комплексов страны. К слову, в 2026 году БЖД приобретет еще порядка 100 грузовых и 30 пассажирских вагонов.

Валерий Веренич, начальник Белорусской железной дороги: "Мы на сегодня по итогам полугодия выполнили все планы по ремонту инфраструктуры, в том числе мы меняем подходы связи. Это не просто замена оборудования, это новый подход к формированию структуры. На сегодня мы перевезли уже 28 млн пассажиров" .

Первые локомотивные линии проложили через республику еще в середине XIX века. Сегодня же железная дорога - это современная и развитая артерия страны, которая работает в режиме 24/7.