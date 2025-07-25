Бресту - 1006 лет!

Наш героический город Брест отмечает 1006 лет. Праздничная программа рассчитана сразу на 4 дня. Это десятки мероприятий: от памятных митингов и концертов до международного парада оркестров и открытия лапидария.

Древний и динамично развивающийся. Город с героическим прошлым. Брест отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1006-летие.

Открытие городской Доски почета - первый пункт в большой программе. Здесь 16 табличек с именами: от молодых специалистов до руководителей в медицине и промышленности. Каждый из них лучший в своем деле. К слову, по результатам прошлого года Брест занесен на Республиканскую доску почета.

Оксана Подигун, заведующая межрайонным специализированным эндокринологическим отделением Брестской ЦГБ:

Я этим очень горжусь. Конечно, это не только моя работа, это работа всего моего большого коллектива, в принципе медицины Бреста, области. Я каждый год праздную вместе с городом этот праздник. Радуюсь, что он с каждым годом становится все лучше, интереснее, чище.

Дмитрий Уснарский, учитель истории и обществоведения СШ № 33 г. Бреста:

Главный принцип - хорошо делать свое дело на своем рабочем месте. И тогда твой маленький успех приложится к успеху нашего города, нашей области и нашей страны. Закончил я наш БрГУ Пушкина, учился на истфаке, педагогическая специальность. Мне нравится эта профессия, потому что это действительно профессия от Бога и очень важна для нас.

А в Центральном парке культуры и отдыха Бреста устроили уже традиционный семейный праздник "Лучи добра". Активности абсолютно для всех. Тихая дискотека, релакс-центр, научный мир, арт-студия, фильмы на большом экране, дворовые забавы.

Грандиозный праздник в Бресте будет длиться 4 дня. Байк-фестиваль, международный парад оркестров, республиканские соревнования пожарных спасателей, выставки, концерты, даже открытие лапидария и необычного арт-объекта – пуговицы фонарщика.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

Будет много локаций как в самом парке культуры, так и на других площадках города. Основная, конечно, будет у Ледового дворца, где будем рады видеть всех. Не забываем про наш уже полюбившийся фестиваль "LookБуг", где будут представлены новые модели и показы наших швейных предприятий, нашей легкой промышленности, которая собрала все лучшие образцы в журнал "LookБуг".