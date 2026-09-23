Число погибших в Японии из-за тайфуна "Дуцзюань" выросло до 10 человек

Не менее 10 человек погибло в результате тайфуна Дуцзюань в Японии; еще четыре считаются пропавшими без вести, 28 человек получили травмы.

Сильнее всего пострадали префектуры Тиба и Канагава. Из-за сильных ливней там начались наводнения и оползни, улицы и дворы затопило. Сильный ветер валил деревья прямо на тротуары.

В некоторых районах за 48 часов выпало свыше 800 мм осадков. Около 700 зданий были полностью или частично повреждены. Затопленные дороги и отмененные рейсы привели к масштабным задержкам в транспортном сообщении.