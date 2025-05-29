Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики - в Брестской области

Сегодня с рабочим визитом в Брестской области Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики. На повестке промышленный потенциал региона. Открыл программу Кобринский маслосырзавод (свою продукцию он также поставляет в Кыргызстан). В I квартале 2025-го товарооборот Брестской области и государства Центральной Азии составил 3,2 млн долларов. Темп роста почти 62 %. Сыры, йогурты, части тушек, аккумуляторы, деревянная мебель, продукты из сельди, колбасы, мука - вот основные экспортные позиции. Номенклатуру импорта включает сок из фруктов и овощей, трикотажные платья. В целом Беларусь и Кыргызстан значительно укрепляют сотрудничество в самых разных сферах.

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:

Мы поставили для себя очень амбициозную задачи с нашими белорусскими друзьями - довести наш взаимный товарооборот до 500 млн долларов в ближайшие 5 лет. Сейчас обеими сторонами ведется активная работа в этом направлении. Спектр взаимодействия очень широкий: от системы образования, медицины и заканчивая нашими торгово-экономическими отношениями.

Григорий Диковицкий, начальник управления по коммерческой деятельности Кобринского маслосырзавода:

Более 10 лет работаем со всеми странами Азии. Есть свои наработки и представительства в каждом регионе, в том числе в Кыргызской Республике. По Кыргызстану прошлый год у нас составила выручка миллион долларов. Было отгружено твердых и полутвердых сыров более 160 тонн. На сегодняшний день мы продвигаемся в этой продукции, прирастаем. Поэтому более 70 тонн отгружено за 4 месяца.