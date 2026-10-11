"Дизельная ссора" - зачем Зеленский жалуется Европе, а Брюссель лепит "Оранжевую чуму" Трампу

Пока Вашингтон и Москва договариваются о дизеле, Европа отвечает президенту США Дональду Трампу политическими статуями. Громкие события и заявления разобрали в подкасте "Волков и Сыч" политические обозреватели Алексей Волков и Андрей Сыч.

Тирада на лужайке Белого дома

Выступление Дональда Трампа на лужайке Белого дома, длившееся всего около шести минут, стало одним из самых концентрированных политических заявлений последних месяцев. Президент США не просто в очередной раз раскритиковал Владимира Зеленского, а публично предложил Украине "назначить нового президента", обвинив действующего главу государства в потере 30 % территории и более 1 млн жизней.

Формальным поводом для недовольства стала топливная сделка, однако за риторикой о топливе стоит куда более серьезный сдвиг. Украинская переговорная команда находилась в Майами, где должна была провести несколько раундов переговоров со специальным посланником США по вопросам мирных миссий Джаредом Кушнером и специальным посланником США Стивом Уиткоффом. Вместо этого делегация уехала досрочно, узнав из телевизионных новостей, что Трамп поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, и стороны договорились о "суперсделке" по топливу. Киев в очередной раз оказался перед фактом, а не за столом переговоров.

Топливная сделка: прецедент с 2022 года

Суть договоренностей, которые уже частично сформулировало информагентство Bloomberg, беспрецедентна. США фактически сняли санкции с российского дизеля, и это впервые с марта 2022 года. Теперь разрешены продажа, перевозка (включая подсанкционные танкеры), обслуживание перевозок, разгрузка и доставка российского дизельного топлива. Срок действия - до 7 апреля 2027 года.

Одновременно, по данным The New York Times, украинской стороне дали понять: Вашингтон закупает дизель и дает добро на белорусский калий, первый танкер с которым ожидается 14 октября. Для Киева это стало неприятным сюрпризом - там, судя по всему, рассчитывали на сохранение единого фронта.

Правда, масштаб сделки пока скромный - речь идет о 300 тыс. т дизеля, что сопоставимо с четырьмя часами работы американских заправок. Перспектива наращивания до 500 тыс. т и 1 млн т вызывает массу вопросов: какими танкерами пойдет топливо, кто будет их страховать, если весь западный мир официально борется с российским "теневым флотом", хотя деньги побеждают зло, а Трамп их любит.

Паника Зеленского и поиск союзников

Реакция Зеленского оказалась показательной. Меньше чем через несколько часов после заявления Трампа он связался с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре, а с британским коллегой даже договорился о скорой встрече. Это похоже не на сверку часов, а на паническую попытку оценить, кто еще остается в "коалиции желающих".

Показательно и то, что в риторике украинских парламентариев начинают звучать ранее немыслимые тезисы. Народный депутат Анна Скороход открыто заговорила о необходимости закрепить нейтральный статус Украины и убрать курс в НАТО, чтобы разблокировать переговорный процесс.

Анна Скороход:

"Я давно над этим думала. Мы просто убираем курс НАТО и закрепляем нейтральный статус. Считаю, что это правильная позиция для разблокировки переговорного процесса и старта движения к миру. Я не считаю, что движение в НАТО, в которое нас не берут, настолько принципиальное, и за него можно платить территориями и сумасшедшим количеством человеческих жизней".

Это уже не единичное мнение, а определенная волна - у украинских нардепов явно обостренное чувство того, куда меняется политический ветер.

Европа: статуи вместо стратегии

На этом фоне Европа демонстрирует собственный набор реакций. Глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала очередной санкционный пакет. Выглядит очень "умилительно", учитывая, что европейские налогоплательщики только за девять месяцев заплатили почти 8 млрд евро за российский СПГ. Экс-премьер министр Франции Франсуа Байру назвал топливную сделку предательством Украины и демократии, сдачей Трампом Украины Путину, а Зеленский - "подарком Путину на день рождения" (7 октября).

Но самым выразительным жестом стала статуя, размещенная в здании Европарламента. Работа датского художника Йенса Гальшиота - "Оранжевая чума" (также известна как "Король несправедливости") - изображает Трампа, сидящего на плечах европейца. Это прямая отсылка к сказке Ханса Кристиана Андерсена "Новое платье короля" и одновременно выпад в адрес американского президента на фоне серьезных пикировок между Европой и США.

Двойные стандарты при этом бросаются в глаза. Статуя, высмеивающая американского президента, - не пиар конкретного художника, а политическая акция. В Европарламенте разместить позволили (думается, муляж головы председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен вряд ли бы появился в здании ведомства), сославшись на свободу слова, а бывшего пресс-секретаря Зеленского, приехавшую выступить, на пороге развернули. Свобода слова в европейских институтах работает избирательно - в зависимости от того, чье высказывание удобно.

Что стоит за раздражением Трампа

Личная неприязнь Трампа к Зеленскому имеет давнюю историю. Еще в первую каденцию украинский лидер едва не стоил ему кресла в Белом доме из-за истории с импичментом. Но сейчас раздражение имеет системный характер. В своей речи Трамп несколько раз подчеркнул: "я ему сказал", "я ему дал задание", "я его предупреждал". Для Америки Зеленский - актив, вышедший из-под контроля и позволяющий себе не слушать президента США.

Ситуацию усугубила формулировка, с которой журналисты обратились к Трампу: "Господин президент, вы видели, что Зеленский назвал вашу топливную сделку слабым шагом сильного партнера?" Фактически это публичное унижение. И хотя украинские СМИ, подконтрольные офису президента, уже позволяют себе делать откровенно грубые выпады в адрес Трампа, американские исследовательские центры мониторят информационное пространство. Вполне возможно, на стол Трампу положат документ с оформленной цитатой в нужном виде.

Куда движется развязка

Логика происходящего становится все более очевидной. Для Вашингтона выгодна в большей степени реализуемая сейчас схема, при котором европейцы скидывались по 5 % ВВП и отдавали деньги США на поставки оружия. Но этот проект ломается - в Европе все громче говорят о собственном военном производстве. Трампу нужно закрывать украинский процесс, чтобы переходить на новый рубеж и осваивать мирное направление выкачивания ресурсов из Украины.

Многое будет зависеть от выборов в Конгресс США. Если республиканцы проиграют разгромно, Трамп окажется в положении "хромой утки", а то и под угрозой импичмента. Ему станет не до Украины. Тогда вопрос в том, как будут вести себя европейские партнеры с творческим оскалом, уже продемонстрированным статуей.

Пока Европа оказалась в положении человека, который подсел на наркотики: сначала эйфория от дешевого актива и рабочей силы, потом - ломка и понимание, что выйти из комнаты не так просто. Развязка приближается, и вариантов немного: либо ЕС идет ва-банк, вплоть до мобилизации и отправки войск в Украину, либо признает, что конфликт не ее. Ирония заключается в том, что ЕС не принял Украину, а Украина сама пришла в ЕС хотя бы в виде беженцев. А вместе с этим пришли и вопросы, на которые Брюсселю все труднее отвечать.

Мир действительно перевернулся: Москва и Минск поддерживают Трампа, Брюссель торпедирует, а в США запретили ОБСЕ. Уж точно пути геополитики неисповедимы, и в ближайший месяц это станет окончательно ясно.