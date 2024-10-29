До выборов в США остался один день - о двойных стандартах в "Таблице Менделевой"

До выборов в США остался один день. Буря в стакане усиливается.

По сообщениям "Си-эн-эн", Нацгвардия в ряде штатов приведена в состояние повышенной готовности из-за потенциальной угрозы беспорядков. Губернатор Вашингтона предупредил: уровень угроз безопасности в период выборов остается высоким и власти находятся в полной готовности.

О двойных стандартах и назревающих фальсификациях - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

В стиле шестидесятых. Юбилейные выборы грядут в США. Почему их исход зависит всего от нескольких тысяч голосов? Как Байден подложил "предвыборную свинью" Харрис? И для чего Трамп катается на мусоровозе?

Совсем скоро американцы перевернут календарь, и настанет 5 ноября. Еще в памяти не улеглись события предыдущих президентских выборов - количество проголосовавших "мертвых душ", которое Гоголю даже и не снилось, сбои в компьютерах, махинации с голосованием по почте и штурм Капитолия.

Обстановка в поляризованном обществе продолжает накаляться. Тональность заявлений враждебная. Чем закончится драмком «американская политика», не берутся прогнозировать даже самые топовые эксперты. Шарли Эбдо по традиции шокируют аудиторию сатирическими карикатурами. Пишут: "Вперед, Камала! Америка за тобой!"

Сейчас разрыв между Харрис и Трампом сократился до 1 %. Согласно опросу Reuters, у представительницы демократов 44 %, у республиканца - 43. При этом, как сообщает Politico, некоторые европейские чиновники втайне хотят победы 45-го президента США. Поддерживают его и американские миллиардеры - информирует Financial Times . Предсказывает "сокрушительную победу" Трампа Илон Маск.

Досрочное голосование в Пенсильвании теперь показывает, что республиканцы показывают результаты на 435 тысяч лучше, чем демократы по сравнению с той же датой 2020 года. В 2020 году перевес Байдена составил всего 80 тысяч. Тенденция к сокрушительной победе. Илон Маск

Досрочно сделали свой выбор уже более 53 миллионов американцев. По факту - это каждый третий избиратель. Однако, как проголосовали некоторые из них, мы уже не узнаем. Их бюллетени неизвестные предали огню.

Проголосовал уже и Байден. А еще оказал медвежью услугу Камале Харрис. Во время прямой трансляции хозяин Белого дома решил осуждающе отреагировать на заявление выступавшего на митинге Трампа - комика, который назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".

В Пуэрто-Рико хорошие, порядочные, благородные люди, и единственный мусор, который я вижу там, - это его сторонники. Джо Байден, президент США

Харрис пришлось тут же выступить с решительным осуждением слов Байдена. А Трамп воспользовался подаренной возможностью и устроил перформанс в гонке за голосами избирателей.

Как вам мой мусоровоз? Этот грузовик для Камалы Харрис и Джо Байдена. Дональд Трамп

Впрочем, уровень общенациональной поддержки в США не играет ключевой роли. Избирательная система там намного сложнее общепринятой. После того как проголосуют сами американцы (причем неважно на избирательном участке или по почте), их голоса, конечно, подсчитают. Но следом дело за выборщиками. Это 538 человек, которые представляют все 50 штатов и округ Колумбия (так официально называют Вашингтон). И именно они решают, кто займет Белый дом. Победителю следует заручиться поддержкой не менее 270 из 538 членов коллегии. Определяют исход "неопределившиеся", так называемые "колеблющиеся" штаты, в которых ни "слоны", ни "ослы" не являются доминирующей партией. И предугадать, за кого они отдадут свои голоса, практически невозможно. В 2024-м таких штатов семь. Красными обозначают на карте тех, кто голосует за республиканцев, синим - за демократов. Фиолетовые в любой момент могут склониться в другую сторону.