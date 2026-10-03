Дворец культуры профсоюзов принимает гостей

Дворец культуры профсоюзов 3 октября открыл двери для всех.

Организаторы подготовили массу сюрпризов. В фойе развернулись различные творческие мастер-классы и интерактивы, работает изостудия. Посетители могут свободно пройти во все залы учреждения, включая Театральный, Гобеленовый и Колонный, конференц-залы, хореографические залы и другие аудитории. Только за первый час дня открытых дверей Дворец посетили свыше 300 человек. Пройтись по Дворцу можно как самостоятельно, так и в составе организованной группы.

Надежда Степуро, гендиректор Республиканского дворца культуры профсоюзов:

"Самому маленькому члену нашего коллектива 4 года, а самому почетному - более 80 лет. Мы открыты для каждого. Я хочу, чтобы каждый знал и помнил, что 70 лет тому назад Дворец открыл свои двери для человека труда. И мы открыты до сих пор".

"Красиво. Я была на спектаклях, очень интересно побывать внутри этого большого красивого с колоннами здания".

Это одно из старейших учреждений культуры столицы, где можно не только окунуться в атмосферу исторического здания, но и найти площадку для саморазвития. В экскурсионной программе посещение музея истории профсоюзного движения, а также знакомство с богатой историей самого Дворца.