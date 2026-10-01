1 октября на "ИННОПРОМ. Беларусь" пройдет пленарная сессия с главами правительств ЕАЭС

Переговоры и подписание соглашений. 1 октября - второй день работы выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". Центральное событие масштабного форума - пленарная сессия, ее главная тема - производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство.

В участниках - руководители правительств стран ЕАЭС, а также гости из Узбекистана, Ирана и Никарагуа. Это вторая половина дня, первая обещает быть не менее активной.

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" продолжит работу в Минском международном выставочном центре. Второй день будет не менее, а даже более насыщенным на переговоры и заключения соглашений.

Увидеть все стенды всех стран-участниц, предприятий за три дня достаточно сложно, поэтому бизнес заблаговременно составлял пул главных партнеров, с кем важно и нужно переговорить на "ИННОПРОМ. Беларусь". Кроме заседаний и общения на стендах, 1 октября пройдет большая деловая программа, стартует она в 10:00.

Также пройдет Белорусско-казахстанский бизнес-форум. Будут присутствовать и деловое сообщество, и госорганы. Представители Белорусской торгово-промышленной палаты будут говорить о совместных проектах, которые сейчас реализуются, и над чем важно работать в 2026 году.

Еще одна из сессий будет посвящена Союзному государству, поиску точек роста для экономики двух стран. Особое внимание будет уделяться совместным проектам, чтобы были системные решения, открывались новые дилерские центры.

Главная пленарная сессия "ИННОПРОМ. Беларусь" будет посвящена производственно-технологической кооперации. Ожидаются выступления руководителей правительств стран Евразийского экономического союза.

Сергей Майоров, председатель правления делового объединения кластеров России:

"Товарооборот, который в том году достиг рекордных сумм между Россией и Беларусью в 52 млрд, не берется из ниоткуда. Он берется из этих встреч, демонстрации своих возможностей, общения с партнерами, новых знакомств и возможностей. Даже если ты с одним и тем же партнером год не виделся, каждый ушел далеко вперед. Нужно не только установить отношения, но и поддерживать их".

"Любые соглашения, которые подписываются с нашими партнерами из Российской Федерации, - это еще один шаг вперед для интеграции наших экономик, дружественных отношений, для того чтобы мы еще раз посмотрели, на каком этапе мы можем помочь друг другу в реализации тех или иных проектов", - отметил глава администрации свободной экономической зоны "Гомель-Ратон" Владимир Привалов.