1 рубль вложений - 3,5 рубля отдачи: сколько заработает Беларусь к 2030 году на осушенных землях

Расширение сельхозугодий за счет мелиорации - краеугольный вопрос. Какова экономическая отдача от проведения таких работ и как она влияет на уровень продовольственной безопасности в Беларуси, рассказал в эфире ток-шоу "Экономическая среда" заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Дорофейчик.

Факт На сегодняшний день мелиорированные земли в Беларуси составляют 37 %. В отдельных районах (а таких 23) осушенные почвы достигают 50 %.

"Достичь таких результатов по выращиванию продуктов питания на стол людям и кормов для крупного рогатого скота и птиц без мелиорации было бы сложно. Поэтому мы движемся в направлении развития и масштабирования полей", - сообщил гость ток-шоу.

Игорь Дорофейчик

Для осушения территорий нужны огромные средства и люди на местах, которые занимаются окоской, прокладкой дренажей. Обыватель даже не подозревает, что под землей лежат сотни тысяч километров дренажей, которые не просто осушают, но и питают при необходимости землю. "На один затраченный рубль мы получаем 3,5 белорусских рубля от готовой реализуемой продукции. Выручка от мелиорации составит к 2030 году около 12 млн белорусских рублей", - констатировал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. В конечном итоге экономический эффект от работ окупает все затраты.

От мелиорации получают не только дополнительную территорию, но и возможность вырастить на хорошей почве корм для животных. Как правило, первые годы земли используют под нужды животноводства. К слову, в некоторых районах урожайность на мелиорированных полях в 1,3-3 раза выше.

quote Мелиорация - инструмент расширения агропромышленного производства в масштабах всей Беларуси. Игорь Дорофейчик

"Во-первых, мы вовлекли земли в оборот. Во-вторых, получили полезное для сельского хозяйства - корм, который будет преобразован в молоко и мясо, которые будут употреблены и реализованы на экспорт", - заключил Игорь Дорофейчик.

Насколько полно Беларусь обеспечивает свои потребности в продукции. Что производит. С какими вызовами сталкивается аграрный сектор рассказали подробно в ток-шоу "Экономическая среда".

Главное фото: magnific.com