105 лет Минэкономики: почему Беларусь не отказалась от планирования и выиграла

30 июня 2026 года Министерству экономики Беларуси исполнилось 105 лет. О том, как менялось ведомство на протяжении века, какие вызовы стояли перед экономикой страны в разные годы и с какими результатами министерство подходит к нынешнему этапу, рассказал министр экономики Юрий Чеботарь в "Актуальном интервью".

105 лет - это эпоха для многих поколений экономистов, плановиков и управленцев. Изучая работу предшественников, тех, кто формировал фундамент сегодняшней экономики, невольно задумываешься: какие годы были самыми сложными, самыми результативными?

Как отметил Юрий Чеботарь, если обратиться к архивным материалам, становится очевидно: самые лучшие годы - это самые сложные годы. Именно в периоды кризисов и вызовов рождались новые подходы, методы и инструменты, которыми экономика пользуется до сих пор.

Ведомство ведет свою историю с Плановой экономической комиссии, созданной 30 июня 1921 года. Основной функцией на тот момент было формирование народно-хозяйственного плана. Примечательно, что базовые подходы - работа с балансами, распределение ресурсов, межотраслевая кооперация - формировались буквально с нуля в 1920-е годы. И эти методы, по сути, остаются актуальными и сегодня, трансформировавшись в работу в рамках Союзного государства и СНГ.

Доверие, заработанное трудом

К середине 1920-х годов экономика Беларуси смогла восстановить потенциал, утраченный в годы Первой мировой войны. Однако наиболее яркий пример самоотверженности, по словам министра, - послевоенное восстановление.

"Вот буквально на днях еще раз пролистывал архивы, читал докладные записки, отчеты тех людей, которые строили Минский автомобильный завод, тракторный завод, местную промышленность, легкую промышленность. Удивительно, что люди самоотверженно, с большим энтузиазмом вкладывали себя полностью, работали 24/7", - поделился Юрий Чеботарь.

Министр подчеркнул, что именно работоспособность белорусов сформировала доверие в Советском Союзе. Центральные власти принимали решения о строительстве новых заводов именно в Беларуси, будучи уверенными, что белорусы не подведут. И результат не заставил себя ждать: в тот период каждые 10 лет экономический потенциал республики удваивался.

Сохранение лучшего в годы независимости

Особый этап - становление современной суверенной Беларуси. В 1990-е годы, когда стране насаждались либеральные рыночные подходы с установкой "все само собой отрегулируется", экономический блок выдержал испытание на прочность.

"Мы сохранили действительно Госплан, потом Министерство экономики и все методы, с которыми работали. Фактически благодаря этому в 1996 году сформировали первую пятилетнюю программу", - акцентировал министр.

Экономические знания, ключевое планирование и программные методы были сохранены. И время показало правоту этого выбора. Сегодня даже крупнейшие мировые корпорации и лидеры частного бизнеса активно используют планирование.

"Хорошо, что мы не пошли по тому способу, что рынок отрегулирует все", - резюмировал Юрий Чеботарь, отметив, что программно-целевой подход, реализованный уже не в первой пятилетке, полностью себя оправдал.

Текущая ситуация: устойчивый рост и позитивная динамика

Касаясь текущей экономической ситуации, в ведомстве отмечают положительную динамику по ключевым макроэкономическим показателям, утвержденным указом Президента Беларуси Александром Лукашенко. Особенно уверенный рост зафиксирован во II квартале 2026 года.

Факт По расчетам Министерства экономики, в мае ВВП страны вырос почти на 4 % (3,7 %). Если считать среднюю скользящую за 12 месяцев, то в долларовом исчислении ВВП превысил 100 млрд долларов США.

"Нас это, конечно, радует, доходы населения выше прогнозных показателей. Практически мы видим, что зарплата и доходы нашего населения выше наших прогнозов, и это позволяет поддерживать товарооборот", - пояснил министр.

В положительной зоне находится и строительная отрасль, восстановившаяся после зимнего периода. В мае строительно-монтажные работы показали рост более 112 %. Инвестиционная деятельность также демонстрирует восстановление.

По данным опросов предприятий, которые проводит Институт экономики, обеспеченность заказами у более 50 % предприятий составляет около трех месяцев. Это дает уверенность в планировании результатов на среднесрочную перспективу.

Инвестиции: фокус на качество и обновление

Эксперты отмечают, что строительство и инвестиции не являются самоцелью. Ключевое значение имеет качество роста, подчеркивают в Министерстве экономики. Уже не первый год наблюдается опережающий рост вложений в активную часть основных средств - оборудование, станки, механизмы.

При общем росте инвестиций чуть более 101 %, вложения в машины и оборудование выросли на 106 %. Это свидетельствует о том, что предприятия активнее обновляют производственные фонды, что напрямую влияет на конкурентоспособность и качество продукции.

В портфеле активных проектов в стране - тысячи инициатив. Только за пять месяцев 2026 года введено более миллиона кв. м жилья. Приоритетом пятилетки является развитие арендного жилья, и эта задача последовательно реализуется.

Современная Беларусь, резюмировал Юрий Чеботарь, - это результат труда предшественников и ветеранов, которые на протяжении 105 лет формировали успех страны. И нынешнее поколение экономистов продолжает заложенные традиции, адаптируя их к вызовам XXI века.