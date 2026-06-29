1084 соглашения на 6,5 трлн российских рублей - как Беларусь укрепляет партнерство на ПМЭФ-2026

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Мировая экономика и технологии, определяющие будущее. На Петербургском международном экономическом форуме искали путь к стабильному завтра. Презентации, деловые переговоры, национальный колорит, интерактивные площадки и новые решения для промышленности, где все больше операций отдают роботам. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

В цифрах итоги работы форума выглядят так: в Питер приехали представители 142 стран мира. Общее количество участников превысило 24,5 тыс. человек. Заключено 1084 соглашения более чем на 6,5 трлн российских рублей.

Последние годы иностранные гости на форуме представляли в основном восток и юг, но на этот раз в кулуарах все чаще звучали английский, немецкий и французский языки. Впервые за 10 лет в работе форума приняла участие делегация из Вашингтона.

"Высокотехнологичное производство и развитие высокотехнологичных наук - это, прежде всего, независимость. А независимость - это, прежде всего, создание многополярного мира. Поэтому сегодня две наши страны именно создают возможности для того, чтобы создавался многополярный мир. В качестве технологических прорывных направлений это очень важно. То есть мы в этом отношении интегрируемся, мы дружим друг с другом. И это основа наша, поэтому мы продвигаемся вперед. Робототехника, беспилотная авиация, фармацевтика, ну и многое другое. То есть для нас это очень важно", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Пожалуй, никогда ранее в рамках деловой программы Петербургского форума не было так много тем, связанных с высокими технологиями, в том числе с искусственным интеллектом. Но это неудивительно, ведь сегодня стоит задача минимизировать риски внедрения чужого искусственного интеллекта. Поэтому развитие науки и образования тоже неотъемлемые части технологического суверенитета. Важно выстроить бесшовный путь от обучения специалистов и разработки инноваций до их масштабирования и внедрения в реальный бизнес.

Форум в Питере называют главным экономическим событием года. Здесь совершаются крупнейшие сделки и подписываются важнейшие контракты. Беларусь традиционно принимает активное участие в этом большом марафоне переговоров. Наша делегация присутствует для укрепления торгово-экономических связей с Россией и другими странами. Основа - это партнерство, интеграция и кооперация. Таких проектов совместной работы немало. Например, на стенде Смоленской области сразу встречаем мотоцикл "Минск". Его выпускают в Беларуси с 1951 года, и он заслуженно считается легендой советского мотостроения, так как "Минск" стал самым массовым и доступным транспортом в СССР.

Таких бизнес-проектов может стать больше. Прямые пригородные поезда из Витебска и Орши до Смоленска, стартовав со 2 апреля, курсируют с полной загрузкой. Туристы и бизнес выбирают удобный маршрут. И спрос на билеты стимулирует открытие и новых направлений.

"У нас товарооборот с вами вырос на 8 %. И мало того, что за первый квартал 2026 года еще на 6 %. И действительно, мы остаемся важным торговым партнером для регионов Республики Беларусь. У нас третье место по объему товарооборота в России. Но я могу сказать о глубине интеграции. Мы экспортируем 50 % в Республику Беларусь. А 70 % импорта в нашу область занимают регионы Республики Беларусь. Это говорит о том, что мы фактически более чем на 50 % взаимосвязаны друг с другом", - подчеркнул губернатор Смоленской области России Василий Анохин.

Беларусь и Татарстан в качестве топовых направлений для партнерства рассматривают нефтехимический комплекс, промышленный сектор машиностроения, аграрную и лесную отрасли, а также легкую промышленность. Татарстан планирует в ближайшее время открыть и ресторан своей кухни в Беларуси. Дни Казани в Минске показали, что интерес есть, и партнеры обсуждают новое направление сотрудничества.

Ценят в российских регионах и экспорт наших строительных услуг. Белорусские специалисты активно участвуют в возведении социально-инфраструктурных объектов во Владимирской области. Ключевой из них - это крупнейшая школа в регионе на 1,2 тыс. мест в Суздале, которую сдали в рекордные сроки. Школа открыла дорогу и пассажирскому транспорту.

"Договорились о том, что сейчас проведем глубокий анализ на ближайший 5-7-летний цикл закупок для того, чтобы белорусская сторона смогла предложить, какие варианты сотрудничества по поставкам техники могут быть реализованы на территории Владимирской области", - сказал министр экономического развития и промышленности Владимирской области России Денис Синявский.

Губернатор Калужской области на переговорах в Минске с Президентом Беларуси договорились о строительстве фермы по нашим технологиям. И партнеры рассчитывают начать возводить ее уже в этом году.

"В Беларуси построена атомная электростанция. И специалистов для этой атомной электростанции готовили в Калужской области. Там есть город Обнинск, где была построена первая в мире атомная электростанция. Сегодня при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы ведем речь о создании ядерного кластера, кластер ядерного образования мирового уровня. Так что это еще одна тема нашей совместной работы - подготовка специалистов для такой чувствительной и важной отрасли", - заявил губернатор Калужской области России Владислав Шапша.

В двухстороннем направлении сейчас за неделю летает не менее 144 авиарейсов, готовы открывать и новые, поддерживать их из бюджета Союзного государства. О нашей интеграции говорили за круглым столом форума. Защита союзного рынка от необоснованного импорта из третьих стран, совершенствование единой промышленной политики и запуск электронной цифровой подписи. Озвучен и главный ориентир на 2026 год - взаимный оборот товаров и услуг может достичь рекордных 70 млрд долларов. Такого еще не было, но это не повод снижать скорость.

Емкость рынка Санкт-Петербурга и линейка предложений от белорусских партнеров, которая постоянно расширяется, позволяет поддерживать динамику роста поставок белорусских промышленных товаров. И не только их.

В Санкт-Петербурге мы открыли и четвертую белорусскую деревню. Пространство, где можно купить все наши продукты питания. Магазин оформлен в стиле настоящего белорусского подворья. Все, чем гордится белорусская пищевая промышленность, представлено на полках магазина: сладости, мясные деликатесы, молочная продукция и наши сыры. Интерес к белорусской площадке большой. Поддерживать интерес планируют регулярным обновлением ассортимента с учетом спроса покупателей, также дегустациями и акциями.

Договариваемся и о новых проектах с другими российскими регионами. Так, например, с Тверью готовы делиться технологиями по льноводству и мелиорации земель. Предлагаем свою пассажирскую технику и пожарные машины. Тверь не прочь открыть и свой торговый дом в Минске, а также содействовать появлению белорусского на своей территории.

"Мы действительно обладаем большими культурными и экономическими связями с Республикой Беларусь. Тверская область исторически связана соглашением с Республикой Беларусь. Я хотел бы сказать, что мы продолжим наше сотрудничество и будем его развивать. Это и сфера сельского хозяйства, в частности льноводства, и поставка транспортных средств, и специальная техника", - отметил губернатор Тверской области России Виталий Королев.

Глобальная международная кооперация, как меняет искусственный интеллект энергетический ландшафт, новые драйверы делового партнерства внутри БРИКС и цифровая устойчивость экономик в эпоху глобальных киберконфликтов - это только часть тем деловой программы форума. На площадке движения постоянное, каждые пять минут подписываются соглашения, мероприятия сменяют друг друга. Приехав в Санкт-Петербург, каждый планирует встретиться с максимальным количеством партнеров.

Путь к стабильному будущему, о котором говорили на Петербургском международном экономическом форуме, зависит в том числе и от активности интеграционных объединений, а также регионов. Мы выстраиваем отношения, исходя из сильных сторон наших партнеров. Например, Астрахань - это портовая инфраструктура и, конечно, торговля товарами. В Архангельскую область мы планируем поставлять сельскохозяйственную, дорожную и коммунальную технику, а также продукцию деревообработки.

Беларусь входит в топ-5 основных внешнеторговых партнеров Омской области. По итогам 2025 года объем взаимной торговли вырос на 15,5 %. При этом экспорт омских товаров увеличился более чем на треть. Этот регион в числе лидеров среди других российских по объему сделок на Белорусской универсальной товарной бирже. Продают там продукцию химпрома и машиностроительные изделия. И закупают, конечно, молочные продукты и пиломатериалы.

В увеличении полетных программ и открытии новых маршрутов заинтересованы и в Беларуси, и в России. Ведь это не только развитие бизнеса, а закрепление деловых связей. Хотя в повестке много совместных мероприятий на год. Это и развитие туризма также. Нам интересно открывать друг друга, изучать природный ландшафт и историю каждой территории.