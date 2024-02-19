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127 компаний из 14 стран мира: резиденты "Великого камня" вдвое нарастили прибыль по итогам 2023 года

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