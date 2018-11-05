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12 белорусских карьерных самосвалов отправят в Индонезию

Минская область расширяет свою экспортную карту. 12 карьерных самосвалов отправят в Индонезию. Техника грузоподъемностью 55 тонн будет работать на угольном карьере в провинции Суматра. Восточные партнеры также заинтересованы в более мощных 130-тонных машинах. Впервые белорусские карьерные самосвалы поставили в Индонезию 5 лет назад. А сейчас на предприятиях восточной страны работают более полусотни единиц белорусской техники.

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