12 миллионов сеянцев сосны в год сможет выращивать новый комплекс в Минском районе

12 миллионов сеянцев сосны в год - столько сможет выращивать новый лесосеменной комплекс. Теплицы и производственные помещения построили в Минском районе. Центр способен возобновить около 800 гектаров леса.



К концу первой половины 2020 года в стране также появятся 6 заводов по производству топливных пеллетов.