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12 миллионов сеянцев сосны в год сможет выращивать новый комплекс в Минском районе

12 миллионов сеянцев сосны в год - столько сможет выращивать новый лесосеменной комплекс. Теплицы и производственные помещения построили в Минском районе. Центр способен возобновить около 800 гектаров леса.

К концу первой половины 2020 года в стране также появятся 6 заводов по производству топливных пеллетов.

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