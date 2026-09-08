130 новых проектов и рост ВВП: что ждет туриндустрию Беларуси

Увеличить вклад туристической отрасли в экономику страны вдвое - до 4,5 % ВВП - такую задачу ставит Беларусь на ближайшие годы. Достичь этой цели призвана масштабная государственная программа "Туризм", рассчитанная на 2026 -2030 годы. Она включает в себя 37 мероприятий.



Работа ведется сразу по четырем направлениям: развитие объектов индустрии, национального туризма, маркетинг туруслуг и цифровизация отрасли. Также в рамках программы не менее чем на 30 % увеличат номерной фонд санаториев и оздоровительных организаций.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

"Будет модернизироваться и реконструироваться материально-техническая база, расширяться перечень услуг. Не только за счет цены, но и за счет наполнения путевки и увеличения сроков пребывания туристов. Если несколько лет назад срок пребывания по путевке, реализуемой по коммерческой стоимости, составлял 7-8 дней, то сегодня продолжительность оздоровления увеличилась до 12 дней".

Программа предполагает реализацию 130 инфраструктурных проектов. Общий объем ее финансирования составляет почти 1,8 млрд рублей.