130 тыс. га полей засеют ранними яровыми культурами в Минской области

Сельхозорганизации Минской областина старте сева ранних яровых культур. Это один из главных этапов весенних полевых работ. Именно под такие культуры отведено почти 130 тысяч гектаров. Общий же объем яровых зерновых и зернобобовых в 4 раза больше.

Несмотря на прохладную погоду,в полях много техники. Это наиболее заметно на юге региона. Механизаторы вошли в интенсивный 12-часовой график. Как формируется будущий урожай пшеницы на полях Солигорского района, увидел Алексей Кондратенко.

Аграрии Минской области на старте сева ранних яровых

Порывистый ветер, особенные контуры полей, но у тракторов ровный курс по нужной траектории. В хозяйстве "Горняк" мощные "Беларусы" тянут культиваторы по полю, где начинают сеять яровую пшеницу. Два тандема машин за смену обработают 100 гектаров. Темпы интенсивные, важна каждая минута.

Сейчас механизаторы работают в полях буквально целый день - с 8 утра и до позднего вечера. При таком темпе предусмотрен и обеденный перерыв. Еду привозят в поля из самого сельхозпредприятия

Горячий обед - удобный вариант подкрепиться в полевых условиях и для Кирилла Нечая. Механизатор уже десятый сезон работает в этом хозяйстве (энергонасыщенную технику доверяют только опытным).

Сегодня у нас меню: на первое рассольник, а на второе гречка с мясом, а на третье компот. Девушки наши готовят очень хорошо. У нас рабочих 11 часов и гектаров 45-50 можно сделать.

Во-первых, 2.200 тонн мы сдаем по государственному заказу продовольственную пшеницу. У нас 1500 га озимой и 200 га яровой пшеницы. Константин Липай, директор ОАО "Горняк"

Соседи-аграрии Беларуськалия в Солигорском районе, как и все сельхозорганизации области, в эти дни обеспечены минеральными удобрениями.

У нас все хозяйства хлористым калием обеспечены в полном объеме под яровой сев. Сейчас он полноценно вносится, как калийные, так и фосфорные и азотные удобрения. Площадь сева ранних яровых у нас более 5 000 гектаров. Это пшеница, овес, ячмень, тритикале. Все хозяйства у нас сегодня-завтра приступают к севу ранних яровых зерновых. Елена Коваленя, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Солигорского райисполкома

Сегодня специалисты АПК забегают вперед и планируют агросезон: кроме зерновых и зернобобовых культур, особое внимание и травам. Первый укос традиционно в конце мая.

Сегодня мы приняли решение о закупке широкозахватных косилок, потому что заготовка кормов будет выходить на первое место. Нам сегодня в этой ситуации необходимо создать прочную кормовую базу. Цель - не снизить объемы производства мяса и молока, чтобы наша страна не испытывала ни грамма недостатка в продуктах питания. Это наша основная задача. Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома

Вслед за ранними яровыми начнут сеять кукурузу, сахарную свеклу и лен. Их время придет в середине апреля.А на золотые початки особые планы. В этом году в Минской области рассчитывают получить 600 тысяч тонн зерна кукурузы, что наполовину больше, чем прошлогодний уровень.