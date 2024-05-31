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13 российских регионов станут участниками Международной специализированной выставки "Белагро-2024"
Компании из 11 стран, включая Китай и Турцию, а также из 13 российских регионов станут участниками Международной специализированной выставки "Белагро-2024". Она пройдет с 4 по 9 июня в "Великом камне" под Минском. В этом году на выставке заявлены 490 компаний из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Германии, Пакистана, Вьетнама и других стран. Ежегодно к выставке присоединяются новые участники. В нынешнем году это 40 предприятий, в том числе 24 белорусских. Традиционно активное участие в выставке примут российские регионы. На форуме Национальная академия наук Беларуси покажет новейшие разработки в области животноводства, растениеводства и переработки. Минпром - новые образцы сельхозтехники.
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