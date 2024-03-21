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14 районов Минской области начали сев яровых - засеяно 5 % площадей
Все больше солнца и дождей - эти климатическиефакторы способствуют аграриям Беларуси. 14 районов Минской области начали сев яровых. Уже засеяно 5 % площадей. Так, в сельхозпредприятии "Племенной завод Красная Звезда" Клецкого района в эти дни вносят в почву семенаярового ячменя. Сорт "бровар" отечественной селекции. Кроме того большие планы и на сахарную свеклу. Под эту культуру аграрии подкармливаютпочву органическими удобрениями, а также калиеми фосфором. Такие меры - один из гарантов высокой урожайности сладких корнеплодов (а это 700 центнеров с гектара и выше).
"Бровар" - это наша отечественная селекция. Он из года в год нас никогда не подводил по урожаю, по белкуи по натуре зерна. Мы уже перешли на собственное производство комбикормов, у нас уже второй год хватает фуражного зерна до урожая следующего года. Ставку делаем на озимые зерновые культуры. Это озимый ячмень, озимая пшеница.
В сельхозпредприятии "Племенной завод Красная Звезда" уже в апреле ожидается новоселье. При поддержке Миноблисполкома здесь строят профилакторий на 300 телят. На очереди и новый молочно-товарный комплекс на 800 дойных коров.
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