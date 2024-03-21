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14 районов Минской области начали сев яровых - засеяно 5 % площадей

Все больше солнца и дождей - эти климатическиефакторы способствуют аграриям Беларуси. 14 районов Минской области начали сев яровых. Уже засеяно 5 % площадей. Так, в сельхозпредприятии "Племенной завод Красная Звезда" Клецкого района в эти дни вносят в почву семенаярового ячменя. Сорт "бровар" отечественной селекции. Кроме того большие планы и на сахарную свеклу. Под эту культуру аграрии подкармливаютпочву органическими удобрениями, а также калиеми фосфором. Такие меры - один из гарантов высокой урожайности сладких корнеплодов (а это 700 центнеров с гектара и выше).

"Бровар" - это наша отечественная селекция. Он из года в год нас никогда не подводил по урожаю, по белкуи по натуре зерна. Мы уже перешли на собственное производство комбикормов, у нас уже второй год хватает фуражного зерна до урожая следующего года. Ставку делаем на озимые зерновые культуры. Это озимый ячмень, озимая пшеница.
Сергей Матейко, главный агроном сельхозпредприятия "Племенной завод Красная Звезда"

В сельхозпредприятии "Племенной завод Красная Звезда" уже в апреле ожидается новоселье. При поддержке Миноблисполкома здесь строят профилакторий на 300 телят. На очереди и новый молочно-товарный комплекс на 800 дойных коров.

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