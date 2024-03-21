14 районов Минской области начали сев яровых - засеяно 5 % площадей

"Бровар" - это наша отечественная селекция. Он из года в год нас никогда не подводил по урожаю, по белкуи по натуре зерна. Мы уже перешли на собственное производство комбикормов, у нас уже второй год хватает фуражного зерна до урожая следующего года. Ставку делаем на озимые зерновые культуры. Это озимый ячмень, озимая пшеница.

Сергей Матейко, главный агроном сельхозпредприятия "Племенной завод Красная Звезда"