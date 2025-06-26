15 документов о сотрудничестве. На ХII Форуме регионов работа шла по 7 секциям

В Нижнем Новгороде стартовал ХII Форум регионов. 800 участников из 79 регионов России и всех областей нашей страны. Здесь пленарное заседание состоится 27 июня, а сегодня, 26 июня, работа шла по 7 секциям (от правовой базы до экономики). Параллельно и другие важные мероприятия.

Форум регионов, события важные для всего Союзного государства, всегда проходят на высоком уровне. И этот раз не исключение. Первый день в Нижнем Новгороде был очень насыщенным, но если говорить про самую громкую и приятную новость, это то, что теперь здесь, в Беларуси, появилось свое генеральное консульство. Расположилось оно в самом историческом сердце, в Кремле. Здание буквально за два месяца привели в современный вид, которое теперь соответствует высокому уровню наших двусторонних отношений.





Это повышение статуса белорусского присутствия в регионе. Теперь не нужно ехать в Москву. Практически все процедуры, связанные с оформлением документов, будут доступны здесь. Такие приятные моменты не редкость на Форуме регионов. Если говорить о визитной карточке, 12-й раз это неизменно выставка достижений и белорусских, и российских, и союзных. Тех, что сделаны в кооперации.

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Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз": "А это как раз находится сочлененный троллейбус, горожанин. Он изготовлен на Уфимском заводе. Т.е. мы начали с ним работать еще до создания предприятия совместного. И он изготовлен на базе кузова, сочлененного даже не троллейбуса, а автобуса МАЗ-216. Например, к сегодняшней выставке он прошел уже ряд испытаний, ряд обкаточных процедур в различных точках Российской Федерации".

Если говорить о белорусском участии, на выставке больше сотни наших предприятий и абсолютно все области. Каждая со своими достижениями и своими целями на форуме.

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Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: "Только что мы пообщались с моим коллегой из Ульяновской области, подписали очередную уже более продвинутую дорожную карту, как мы будем двигаться. После нескольких визитов уже нащупаны конкретные точки соприкосновения к операционной цепочке, которую мы составили вместе с ним. Мы делаем приборную базу, они вставляют свои в автомобильную промышленность. По взаимовыгодному такому алгоритму".

Все договоренности - вклад в общий товарооборот. Он уже 60 млрд в валюте. И это далеко не предел, учитывая большой интерес бизнеса с двух сторон.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "За прошлый год мы посчитали, что мы по линии торгово-промышленных палат и региональных палат, в частности, провели 270 мероприятий. Это форумы, это контактно-кооперационные биржи, семинары. Это все мероприятия, которые направлены на поддержку бизнеса молодых людей в первую очередь, по их сближению друг с другом, поиска партнеров в наших странах".

По итогам заседания по линии торгово-промышленных палат подписано 15 документов. Это и контракты, и меморандумы. Белорусской продукции в России уж точно будет еще больше.

Александр Ковалев, гендиректор ОАО "Белшина": "Сегодня мы подписали залог нашего будущего успеха - это сумма 8 млрд российских рублей, 4 российские крупнейшие компании, которые реализуют шумную продукцию на территории Российской Федерации. Потребители довольны нашей продукцией, мы готовы увеличивать свои объемы на российском рынке".

Учитывая главную тему всего форума, сегодня говорили и о молодежи в экономике страны. Что больше предпочитают: наемный труд, свое дело или семейный бизнес? Да, кто-то скажет, молодежь сейчас другая, но именно поэтому важно найти правильный подход. Тем более что среди юных хватает активных. Тех, кто готов работать на благо своей родины и всего Союзного государства, как это делают молодые парламентарии и Беларуси, и России. Сегодня подписали дорожную карту сотрудничества.

Татьяна Баранова, председатель молодежного парламента при законодательном собрании Нижегородской области России: "Уже с ребятами начали работать по многим направлениям. Первое направление – это молодежная политика. Т.е. мы соответственно обмениваемся опытом с ребятами, как у нас на территории происходит, как происходит у них в Беларуси. Соответственно лучшие практики мы применяем к себе".

Вадим Плис, председатель комиссии молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси: "Встреча такого формата является самой результативной, потому что это хорошая возможность лично поговорить с нашими коллегами, предложить какие-то идеи, и, конечно же, приступить уже к реализации тех договоренностей, которые будут".

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Молодежные парламенты - настоящий феномен, уникальный опыт Беларуси и России и всего Союзного государства. Голос юных слышат и поддерживают. Их инициативы под крылом Совета Республики и Совета Федерации. Со спикерами доверительный диалог о новых идеях и возможностях.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы понимаем, что будущее в надежных руках. Об этом сказали сами ребята, сказав такой термин - "надежная молодежь". И это правда. Ведь мы прекрасно понимаем, все, что сделано старшими поколениями в военное время, в послевоенное, разруху, тогда, когда мы оказались на развале Советского Союза, каждый выживал так, как мог. А сегодня мы живем в прекрасных странах, самодостаточных. И кто понесет это знамя дальше? Конечно, зависит от тех, кто идет за нами. А молодежь прекрасная".

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Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России: "Все наши мероприятия наполнены тем, чтобы донести до молодежи наши духовные российско-белорусские скрепы, то родство наше духовное, чтобы передать это молодежи. Укоренить это у молодежи, на мой взгляд, это очень важно".