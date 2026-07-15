15 июля в Минске пройдет первая встреча Белорусско-саудовского делового совета

Беларусь открывает новые горизонты для бизнеса на Ближнем Востоке. 15 июля в Минске состоится первая встреча Белорусско-саудовского делового совета. Цель - рост торговли и запуск общих проектов.

Площадка объединит профильные ведомства и крупнейших экспортеров двух стран. Саудовский рынок представляет интерес для отечественных организаций. Там уже знакомы с молочными продуктами белорусских производителей, но направлений для сотрудничества гораздо больше.

На повестке - сертификация халяль, упрощенный доступ к саудовским торговым сетям и расширение экспорта продовольствия, активизация взаимодействия в разных сферах: от сельского хозяйства до образования и технологий.