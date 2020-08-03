Уборочная-2020. Как аграрии страны бьют хлебные рекорды

Белорусские аграрии ловят погожие деньки и набирают темпы жатвы: по всей стране убрано 40 % площадей. От слаженной работы коллективов зависит, насколько увесистым будет каравай.





В поля выведена вся техника, инженеры следят за ее исправностью, а агрономы корректируют технологии. И кстати, промежуточные результаты уже радуют. Как идет работа в разных регионах, увидела Юлия Токарь.







Аграрии работают на увесистый каравай

Как только сходит роса, эти золотые площади Червенского района становятся площадкой для агроралли. На уборке хлеба задействуют всю энергонасыщенную технику. Да и у хлеборобов сейчас особый режим работы - полевой. Даже обед по принципу кейтеринга - с доставкой в поле. Оно и понятно, ведь хлеб необходимо убрать как можно быстрее.

Андрей Тарасик, механизатор ГП "Экспериментальная база "Натальевск"

:

"Зерновые очень хорошие в этом году. Наверное, нажнем по тысяче и больше. У меня за 10 лет работы ни разу меньше тысячи не было, ни разу".





В Червенском районе первый водитель-тысячник

С таким запалом экипажи экспериментальной базы "Натальевск" убирают пшеницу. Хороший темп держат и водители, которые каждое зернышко с полей стараются без потерь доставить на зерноток. В Червенском районе первым водителем-тысячником стал Казимир Вашкинель.

Казимир Вашкинель, водитель ГП "Экспериментальная база "Натальевск":

"Если честно, очень неожиданно. Я не следил, не считал. А тут так неожиданно поздравили. Приятно, конечно. Будем и дальше стараться достигать новых результатов. Все организовано, все получается. Будет погода, будет и хлеб. Все сделаем".







Передовые технологии в помощь аграриям

Каждый этап работы вот уже четверть века координирует директор "Натальевска" Елена Махнач. Говорит, урожай на корню стоит хороший, но цыплят по осени считают, потому не спешит говорить о результатах. Хотя похвалиться есть чем. Семеноводческое хозяйство ежегодно продает до двух тысяч тонн качественного сырья, которое можно сразу засыпать в сеялку. В этом сезоне, например, уже заготовили около ста тонн рапса.

Елена Махнач, директор ГП "Экспериментальная база "Натальевск":

"Технология, конечно, шагнула. Мы не остались в стороне. Это и по посеву. Приобрели современную комбинированную сеялку. То есть стараемся жить, думать, работать в ногу со временем".





Первый молодежный экипаж-тысячник в Витебской области

А это уже поля северного региона. Молодежный экипаж хозяйства "Заозерье" принимает поздравления. Комбайнеры Леонид Алексеенко и Сергей Колбасов намолотили первую тысячу тонн зерна в Витебской области. Хозяйский подход к каждому гектару, скорость и качество - главные принципы этого амбициозного тандема.

Леонид Алексеенко, старший комбайнер СПФ "Заозерье"

: "В предыдущем году погода особо не давала нам разогнаться. А в этом решили наверстать упущенное. Урожай

хороший".

Сергей Колбасов, помощник комбайнера СПФ "Заозерье"

:

"Отношения дружеские, с самого начала пошли. Все отлично, понимаем друг друга с полуслова, работаем".

Достижения экипажей подкрепляются цифрами. Урожайность зерновых жатвы-2020 выше прошлогодней. В Гродненской области получают 50 центнеров с гектара, а первенство в уборке у Брестской области - обработано более половины площадей.