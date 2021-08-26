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1 313 долларов стоит сегодня квадратный метр в новостройках Минска
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Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
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Церемония закрытия кинофестиваля "Лістапад" пройдет во Дворце Республики 8 ноября
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Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
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Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
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