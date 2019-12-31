2019 завершится заметным ростом рынка авто по отношению к 2018 году

По словам аналитиков, 2019 год завершится заметным ростом рынка авто по отношению к 2018. За 11 месяцев 2019 продано уже 60 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Однако эксперты отмечают, рынок перестал расти еще в мае, а с третьего квартала началось его падение. В прогнозе на 2020 год также падение рынка новых авто на 10 %.



