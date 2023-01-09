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2023 год обещает быть продуктивным для АПК центрального региона
От крупнейшего в стране производства мяса индейки и инновационной перепелиной фермы до 30 новейших молочно-товарных комплексов.2023 год обещает быть не менее продуктивным для центрального региона - Алексей Кондратенко продолжит тему.
Итоги и планы АПК
Рекордно жаркое лето 2020-2022 годовзапомнится рекордами аграриев Минской области. Это и первые тысячники комбайнеры в Клецком районе, и экипаж механизаторов из Дзержинского региона, который впервые в истории Беларуси на комбайне "Гомсельмаш" за одну уборочную намолотил 6 тысяч тонн зерна!
Первую тысячу мы с Василием как-то быстро взяли на этом комбайне. А потом как пошло и пошло, мы завелись и дошли до такого рекорда! Все регулировки из кабины. Централизованная смазка - это облегчает работу механизатора.
Кроме хлеборобов высокими достижениями в масштабах страны в этом году отметились и животноводы центрального региона. Курс на высокую результативность поддержит и строительство 30 новых молочно-товарных ферм.
Говоря об очередном нашем успехе - это надой молока более 2 миллионов тонн, конечно, мы думаем и об экономике. И я не зря сказал о поддержке Президента в строительстве МТФ в нашей области. Предстоит огромный объем работы сделать в следующем году. Мы впервые подошли к такому масштабному проекту. Надлежащие условия для работы людей, надлежащие условия содержания скота. Это позволяет нам работать технологично и получать не только высокий удой, но и получать прибыль от производства молока.
Один из самых высокотехнологичных проектов реализует и флагман АПК Минской области - агрокомбинат "Дзержинский". Новичок, где будут работать полтысячи человек, находится в Копыльском районе. Предприятие с полным циклом - от выращивания до переработки - предлагает широкий ассортимент индюшатины для внутреннего рынка и на экспорт.
Индейка выращивается 4 месяца, это небыстрая птица. Естественно, это сформированное мясо, оно диетическое, без холестерина. С учетом того, что мощности предприятия таковы, что в Копыльский район можно инвертировать в ближайшие 7 лет, то мы рассматриваем эту фабрику с объемом 25 тысяч тонн производства мяса.
Новые проекты и высокие технологии
От АПК к инвестициям, науке и высоким технологиям! Перемещаемся в крупнейший в стране индустриальный парк.
Заметно потяжелел за год и инвестиционно-промышленный портфель "Великого камня". Это и новые инфраструктурные объекты, и новые компании-резиденты.
В юбилейном контексте 30-летия дипломатических отношений Беларуси и Китая парку есть чем гордиться.
"Великий камень" достойно прошел этот год - 19 резидентов мы приняли в свои ряды и достигли плановой отметки в 100 резидентов за весь период активной работы. Многие предприятия делают акцент на те виды экономической деятельности, которые сегодня очень актуальны. Это медицина, электронная коммерция и логистика. Мы должны обеспечить приход не менее 20 резидентов, будем привлекать наших партнеров из КНР в области традиционной китайской медицины.
Юбиляры 2023 года
Сам же центральный регион 2023-й проведет в компании юбиляров. БелАЗу 75! А самому центру машиностроителей - городу Жодино - 60! Несвижу - 800 лет! А Минской области в январе - 85.
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