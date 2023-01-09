2023 год обещает быть продуктивным для АПК центрального региона

Говоря об очередном нашем успехе - это надой молока более 2 миллионов тонн, конечно, мы думаем и об экономике. И я не зря сказал о поддержке Президента в строительстве МТФ в нашей области. Предстоит огромный объем работы сделать в следующем году. Мы впервые подошли к такому масштабному проекту. Надлежащие условия для работы людей, надлежащие условия содержания скота. Это позволяет нам работать технологично и получать не только высокий удой, но и получать прибыль от производства молока.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома