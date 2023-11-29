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2024 год объявлен Годом качества: всегда ли получается делать на совесть, как не остаться на обочине рынка
В Беларуси 2024 год объявлен Годом качества. Соответствующий указ подписал Президент страны Александр Лукашенко. Глобальный посыл - дальнейшее улучшение благосостояния белорусов. В стране продолжат стимулировать инициативу на местах, развивать высокотехнологичные и энергоемкие проекты. Но акцент сделают в первую очередь на качестве - это залог нашей конкурентоспособности на международной арене. С чем у иностранцев ассоциируется бренд "Сделано в Беларуси", всегда ли получается делать на совесть, как не остаться на обочине рынка, узнала Илона Волынец.
Более 90 лет историю северного шелка нитка за ниткой сплетают на Оршанском льнокомбинате. Текстильный гигант - самый крупный в Восточной Европе производитель тканей, сегодня он в авангарде модных тенденций. Предприятие не исчезло с текстильной карты мира, потому что по поручению главы государства его масштабно обновили: новые станки, новые технологии. Даже короткое льноволокно здесь превращают в золотое руно.
У ткацких станков большие возможности. Они дают большой диапазон в изготовлении ткани и переплетении рисунков, цветовой гаммы. Это позволяет нам решать очень много вопросов, чтобы удовлетворить покупателя.
Изделия отсюда продаются в 43 государствах, 70 % экспорта - это страны Европы. Качество оршанского льна знают и ценят. Поэтому даже дружба врозь не заставила отказаться от красивых и экологичных тканей. А еще в этих метрах много души, ведь на комбинате работают семьями. Елена Лепешинская льну отдала 40 лет. До этого здесь работала мама, сегодня - муж, сын, невестка. Говорит, за общий результат не стыдно.
Отечественный аутфит, не обязательно льняной, с удовольствием примеряют и за несколько тысяч километров. К примеру, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева уже не представляет свой гардероб без белорусских костюмов: "Мы с удовольствием носим костюмы, потому что они очень красивые прежде всего, что важно любой женщине. Во-вторых, у них приемлемая цена и, конечно, очень хорошее качество".
Качество - это наш бренд. Вкусно, натурально, полезно - и это не просто красивые слова на этикетке. Содержимое соответствует. Может поэтому к белорусскому фермеру выстраиваются очереди.
В Беларуси действительно много продукции, которая ассоциируется со знаком качества. Но речь не только о выпускаемых товарах. Останавливаться нельзя, иначе останемся на обочине мирового рынка. Не зря следующий год в стране объявлен Годом качества. Такое предложение в сентябре озвучил Президент во время рабочей поездки в Могилевскую область.
Надо нам будущий год объявлять Годом качества. Все у нас хорошо: и объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество и еще раз качество. И за это отвечать надо.
Наши основные торговые партнеры - Россия, страны ЕАЭС и СНГ. Расширяем свое присутствие на рынках Азии, Африки, Америки и Океании. В планах стать еще ближе к странам дальней дуги.
А чтобы конкурировать, нужно быть на шаг впереди. Кто бы мог подумать, что, к примеру, в далекой Карелии белорусский харвестер заменит финскую технику. Лишь на первый взгляд кажется, что уход западных брендов расчистил путь. Остановиться в развитии сегодня, значит потерять рынок уже завтра.
Беларусь сохранила лучшие традиции стандартизации. В стране почти 2,5 тыс. аккредитованных органов по оценке соответствия. База госстандартов насчитывает свыше 30 тыс. документов.
Согласитесь, качество - понятие относительное. Его не всегда можно измерить. Но всегда чувствуешь, когда что-то сделано на совесть. К этому, пожалуй, всем нам стоит стремиться.
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