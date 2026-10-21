21 октября парламентарии обсудили проект бюджета Беларуси на 2027 год

Проект бюджета на 2027 год обсудили парламентарии. Вскоре главный финансовый документ рассмотрят на сессии в Овальном зале, а пока депутаты анализируют статьи расходов и доходов, чтобы упредить возможные финансовые риски.

Есть в Беларуси такая традиция: чем ближе Новый год, тем более осязаемые очертания приобретает бюджет страны. Главный финансовый документ-2027 уже обсудило правительство, он поступил в парламент.

Депутатское сито - важный этап утверждения бюджета. Во-первых, только так он становится законом, обязательным для всех. К тому же это народный контроль за тем, насколько эффективно и справедливо планируется распределить ресурсы и учесть интересы разных социальных групп.

Как заработать и на что потратить - вот принципиальные вопросы, на которые предстоит ответить разработчикам. Пока финансовый расчет таков: доходная часть бюджета составит без малого 59 млрд рублей, а расходная чуть больше - 60,8 млрд, так что сверстан бюджет с дефицитом, но это обычная практика последних лет, когда расходы немного выходят за рамки доходов. Но дополнительных ресурсов или экономии в течение года всегда хватает, чтобы бюджет не стал финансовой дырой.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Дефицит не так критичен. Он в сопоставимых условиях ниже примерно на 0,4 % к предполагаемым исполнениям уходящего года. Поэтому налоговая нагрузка 23,4 % - это тоже хороший уровень, ниже оценки исполнения уходящего года. Все зависит от прогнозируемой динамичной работы нашей экономики".

Налоги по традиции "сделают" бюджет 2027 года практически наполовину. Лишь НДС (налог на добавленную стоимость) принесет в казну свыше 40 % доходов.

Потратят же деньги главным образом на поддержку национальной экономики и социальную сферу - это самые тяжеловесные статьи с точки зрения объемов финансирования, тем более в 2027 году социальные траты вырастут темпами выше общих расходов.

"Бюджет имеет четкую социальную направленность. Практически с ростом 11-12 % на финансирование именно социальной сферы, особое внимание уделяется поддержке, выплате заработной платы, повышению уровня заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе низкооплачиваемым. То есть обращено точечное локальное внимание на повышение зарплаты как младшему медицинскому персоналу, так и в дошкольных учреждениях помощникам, непосредственно воспитателям детского сада. Существовала диспропорция, мы ее нивелируем. По социальной сфере также сделаны акценты на поддержку многодетных семей, семей с детьми - выплата семейного капитала, государственная поддержка строительства жилья", - отметил Василий Панасюк.

Налоги - главные источники доходов бюджета - запишут отдельно в Налоговом кодексе. Минфин заявляет: для большинства плательщиков налоговое бремя, как и условия налогообложения, принципиально не изменятся. Но традиционной индексации ставок на величину инфляции в 2027 году не избежать.

Хотят внести отдельные корректировки по подоходному налогу, а также сместить сроки подачи деклараций. Подвинуть их для удобства плательщиков предложено ровно на месяц - с 31 марта на 30 апреля. Автоматом подвинут и доплату подоходного.

Утверждать все налоговые и бюджетные новации парламент рассчитывает в Овальном зале в конце октября 2026 года.