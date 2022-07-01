ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

22 белорусских предприятия сертифицированы на производство халяльной продукции

Более 20 белорусских предприятий сертифицированы на производство халяльной продукции. Об этом сообщил председатель Госстандарта. У производителей появится возможность поставлять свою продукцию на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Также сертифицировали молочную и мясную продукцию. В планах продвинуть наши товары в Индонезию и Пакистан. Подписание соответствующих соглашений ожидается до конца года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все