22 белорусских предприятия сертифицированы на производство халяльной продукции

Более 20 белорусских предприятий сертифицированы на производство халяльной продукции. Об этом сообщил председатель Госстандарта. У производителей появится возможность поставлять свою продукцию на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Также сертифицировали молочную и мясную продукцию. В планах продвинуть наши товары в Индонезию и Пакистан. Подписание соответствующих соглашений ожидается до конца года.