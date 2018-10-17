230 тысяч тонн картофеля собрали в Минской области

Минская область полностью завершила уборку картофеля. Урожай в сельхозорганизациях превысил 230 тысяч тонн. Это лучший результат в стране. Общий же сбор второго хлеба благодаря фермерам увеличится в несколько раз. Кстати, в этом году, несмотря на засуху, хорошо себя показали сорта белорусской селекции. Как покупатели встречают фиолетовый картофель, в чем смысл экопродуктов? С теми, кто создает гастрономическое богатство белорусов, встретился Алексей Кондратенко.

Из хорошей сотни сортов картофеля научный сотрудник отдела селекции Юлия Гунько курировала создание десятка. Среди них и название, созвучное с именем девушки. Впрочем, за красивым совпадением и благозвучными картофельными брендами не только эстетика, но и целевое назначение.

А еще сорта "вектор" и "лель" подходят для картофеля фри и чипсов. Пюре лучше готовить из "нары" и "гарантии". У такого разнообразия есть и свои белые вороны, точнее, красно-фиолетовые виды второго хлеба. Их можно встретить в торговых сетях столицы, правда, покупателей смущает и цена (почти 8 рублей за килограмм), и цвет. С ним как раз все в порядке, заверяют ученые. Но цветной картофель, более типичный для стран Южной Америки, пока не может сломать потребительский стереотип.

Еще одна из стратегических задач селекционеров - создание сортов, которые соответствуют требованиям органического земледелия. И здесь у наших ученых есть определенные достижения.

Как минимум 4 фактора, которые влияют на стремление выращивать и продавать экопродукты: расходы, рентабельность, климат и, конечно, спрос. Фермеры все учитывают наперед.