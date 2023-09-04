23-27 октября состоится Белорусская неделя предпринимательства

В конце октября в Беларуси состоится знаковое событие для бизнес-союзов страны - неделя предпринимательства. В 2023 году акцент на раскрытие потенциала регионов. Потому основной пул мероприятий пройдет в Могилевской области. Наиболее актуальными будут вопросы, касающиеся законопроекта о реформировании предпринимательской деятельности, изменения Налогового кодекса. Также крайне важна тема поддержка субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе. Насыщенная программа недели предполагает проведение большого количества встреч, переговоров и диалоговых площадок по всем актуальным вопросам.