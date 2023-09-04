3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
23-27 октября состоится Белорусская неделя предпринимательства
В конце октября в Беларуси состоится знаковое событие для бизнес-союзов страны - неделя предпринимательства. В 2023 году акцент на раскрытие потенциала регионов. Потому основной пул мероприятий пройдет в Могилевской области. Наиболее актуальными будут вопросы, касающиеся законопроекта о реформировании предпринимательской деятельности, изменения Налогового кодекса. Также крайне важна тема поддержка субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе. Насыщенная программа недели предполагает проведение большого количества встреч, переговоров и диалоговых площадок по всем актуальным вопросам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Рядом Александром Григорьевичем бояться нечего - командир студотряда о волнительном моменте
Минск старше, чем мы думали - сенсационные открытия сделали археологи
Музыканты Президентского оркестра преподали мастер-класс участникам "Марафона единства" в Бобруйске
Печатают мясо на 3D-принтере? Как в Беларуси производят сухие мясные смеси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября