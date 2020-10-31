23 гибрида кукурузы выращивают в Березовском районе

Производственный эксперимент под открытым небом устроили в сельхозпредприятии в Березовском районе. На одном поле решили вырастить 23 гибрида кукурузы. Образцы привезли из разных стран, поэтому на одной площадке можно сравнить, какие злаки вырастают из белорусских и зарубежных семян. Как золотые зерна приносят прибыль, и как страна может заработать на них еще больше - узнаем в репортаже Марии Тройнич.



Производственный опыт под открытым небом: на поле предприятия "Междулесье" выращивают сразу 23 гибрида кукурузы. В своеобразном конкурсе участвуют образцы из Германии, Украины, России и Беларуси.



Качество урожая разных селекций можно сравнить визуально и на одном месте. Цель эксперимента - испытать семена именно в полевых условиях. И выбрать самый подходящий для местных полей гибрид. По словам агрономов, на фоне импортных образцы белорусского производства выглядят достойно. Кроме этого, отечественные семена экономичнее зарубежных: для посева нужно в два раза меньше зерен.

Прогнозы на урожай в этом году хорошие: поспособствовали теплая осень и четкое соблюдение технологий.



Комбайн срезает стебли кукурузы, а затем початки внутри машины очищаются от листьев. Урожайность отличная. Почти за два круга полный бункер.



Чем суше зерна, тем выше их цена

В Беларуси сеют миллион гектаров кукурузы в год

Привезенные с полей початки обрабатывают в три этапа. Сначала кукурузу сушат, затем обмолачивают, а после защищают от возможных вредителей и болезней. Весь процесс занимает около месяца. Всего в Беларуси сеют миллион гектаров кукурузы в год. Для таких объемов нужно 30 тысяч тонн семян. По словам специалистов, белорусские калибровочные заводы могут ими обеспечить на 100 %. Причем отечественные золотые зерна гораздо выгоднее.