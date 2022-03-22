23 марта в Беларуси пройдет Республиканский деловой форум

В Беларуси стартовала Неделя предпринимательства. Завтра в Национальной библиотеке пройдет ключевое событие - Республиканский деловой форум. Эта масштабная площадка ежегодно собирает свыше полутысячи человек для обсуждения проблем и стратегии развития бизнеса. В рамках форума пройдет церемония награждения победителей конкурса "Лучший город, район и область для бизнеса". Также будут представлены итоги измерения 17-го индекса делового оптимизма. Отметим, в этом году тем для обсуждения особенно много.