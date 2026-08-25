25 августа пройдет заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Иркутской областью России

Делегация Беларуси прибыла в Иркутскую область с рабочим визитом. Экономические интересы представят руководители ведущих предприятий пищевой промышленности, машиностроения и финансового сектора.

В программе - участие в Байкальском международном форуме партнеров и биржа контактов Беларуси, России, Китая и Монголии с транспортными и логистическими компаниями стран-участниц. Делегация также посетит ведущие предприятия российского региона.