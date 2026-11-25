Серьезная господдержка, готовые производственные площади и любая консультационная помощь на старте инновационного проекта: уже 25 ноября в студии проекта "Экономическая среда" пройдет большая дискуссия о развитии технологических парков Беларуси.

Сколько их сегодня и какой вклад они вносят в обеспечение технологического суверенитета Беларуси? На какие преференции могут рассчитывать резиденты? И что взамен получает государство? И реально ли в технопарке воплотить в жизнь абсолютно любую бизнес-идею?

Ответы ищите в вечернем эфире проекта на "Беларусь 1".