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25 т молока в день и 900 га земли: как работает предприятие ООО "БелИнтерГен"

С приближением уборочной тема АПК все больше на слуху. Озимый ячмень, который молотят первым, уже на подходе. Продолжается второй укос трав. Все это является важными факторами развития животноводства.

В Минской области реализуют новые проекты - два крупных комплекса по откорму бычков. Каждый предусмотрен на 2,4 тыс. голов.

Продолжается и работа по выращиванию специализированных пород крупного рогатого скота с ценными качествами говядины. Так, в Узденском районе занимаются размножением быков абердин-ангусской породы, но основа работы предприятия ООО "БелИнтерГен" - производство молока, а сырье экстра-класса заказывают лучшие молокозаводы страны.

предприятие ООО "БелИнтерГен"

Руководитель предприятия ООО "БелИнтерГен" Иван Кысса свой агробизнес начал 23 года назад. Экономика уже тогда развивалась малыми, но уверенными шагами. Позже подключили науку, и в Узденском районе создали племенное стадо и получили статус племзавода.

Иван Кысса:

"Этот статус мы получили благодаря использованию мировой генетики. Мы привозили эмбрионы из Канады, Германии, пересаживали реципиентам и получали молодняк, который вырастили. Они стали коровами, теперь они уже дали потомство в 3-4 поколения. Это является основой стада".

предприятие ООО "БелИнтерГен"

В погожий летний день планерка происходит прямо на пастбище. Иван Степанович сразу подмечает нюансы настроения и аппетита пестрых и рыжих буренок джерсейской породы. Некоторые из них дают более 60 л молока в день - это в разы больше среднего уровня в стране. Но так было не всегда.

предприятие ООО "БелИнтерГен"

Начинал Иван Кысса с купли двух старых ферм, которые в течение неполных 10 лет превращал в большой молочный комплекс с поголовьем 3 тыс. голов с удоем 13 тыс. голов на корову и суточным удоем 38 л. "Следующий серьезный аспект - нагрузка на землю. На 100 га земли необходимо с точки зрения экономики иметь 100 коров. Это мировой уровень. Мы к этому подошли. У нас 105 коров на 100 га. Еще один момент - получение со 100 коров 90-95 телят. У нас сегодня 89, в 2025-м было 95. Показатель шикарный. При таких цифрах всегда можно иметь высокую рентабельность. Она доходит от 60 до 80 %", - добавил руководитель предприятия.

Большое и качественное молоко - это и результат продуманной стратегии кормозаготовки. При самом доброжелательном и нежном уходе коровам подаются грубые корма. В этом и есть особенность рациона.

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Директор предприятия "БелИнтерГен-агро" Дмитрий Березовский рассказал, что компания уделяет тщательное внимание кормам. В ведении структуры находится около 900 га земли, 2/3 занимает кукуруза. Кроме нее растут райграс, люцерна и горохо-овсяная смесь. Эти травы хороши для кормления скота (в них высокое содержание белка). Райграс, к слову, можно убрать пять раз за сезон. Это злаковая культура, в которой содержание протеина доходит до 17-18 % в сухом веществе.

Еще один фактор - условия содержания животных. "БелИнтерГен" сделал ставку на недорогие и практичные конструкции по принципу "все включено". Коровники построены по типу каркасно-тентовых, поэтому в нем много воздуха, а это очень важно для животных. Есть поилки с подогревом. Одним словом, буренкам здесь комфортно в любое время года.

Дмитрий Костевич, управляющий НПО "Яченка" предприятия "БелИнтерГен-агро":

"Травянистые корма собственного производства. Дополнительно покупаем белковое сырье, шрот рапсовый и льняной, пивную дробину. Также в рацион входит еще плющеная кукуруза собственного производства. Все перечисленное помогает обеспечить энергию, усвоить белки".

Каждый день на комплексе производят 25 т молока. Его качество наивысшего уровня, которое ценят переработчики в Рогачеве, Глубоком, Бресте, куда и отправляются молоковозы. В "БелИнтерГен" в качестве лабораторного эксперимента варят сыры. Это и дополнительная проверка молока на сыропригодность. Получение же необходимых документов для промышленного сыроварения позволит компании к своему статусу производителя молока добавить и статус переработчика.

Разделы:

ЭкономикаСельское хозяйство

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