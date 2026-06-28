25 т молока в день и 900 га земли: как работает предприятие ООО "БелИнтерГен"

С приближением уборочной тема АПК все больше на слуху. Озимый ячмень, который молотят первым, уже на подходе. Продолжается второй укос трав. Все это является важными факторами развития животноводства.

В Минской области реализуют новые проекты - два крупных комплекса по откорму бычков. Каждый предусмотрен на 2,4 тыс. голов.

Продолжается и работа по выращиванию специализированных пород крупного рогатого скота с ценными качествами говядины. Так, в Узденском районе занимаются размножением быков абердин-ангусской породы, но основа работы предприятия ООО "БелИнтерГен" - производство молока, а сырье экстра-класса заказывают лучшие молокозаводы страны.

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Руководитель предприятия ООО "БелИнтерГен" Иван Кысса свой агробизнес начал 23 года назад. Экономика уже тогда развивалась малыми, но уверенными шагами. Позже подключили науку, и в Узденском районе создали племенное стадо и получили статус племзавода.

Иван Кысса:

"Этот статус мы получили благодаря использованию мировой генетики. Мы привозили эмбрионы из Канады, Германии, пересаживали реципиентам и получали молодняк, который вырастили. Они стали коровами, теперь они уже дали потомство в 3-4 поколения. Это является основой стада".

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В погожий летний день планерка происходит прямо на пастбище. Иван Степанович сразу подмечает нюансы настроения и аппетита пестрых и рыжих буренок джерсейской породы. Некоторые из них дают более 60 л молока в день - это в разы больше среднего уровня в стране. Но так было не всегда.

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Начинал Иван Кысса с купли двух старых ферм, которые в течение неполных 10 лет превращал в большой молочный комплекс с поголовьем 3 тыс. голов с удоем 13 тыс. голов на корову и суточным удоем 38 л. "Следующий серьезный аспект - нагрузка на землю. На 100 га земли необходимо с точки зрения экономики иметь 100 коров. Это мировой уровень. Мы к этому подошли. У нас 105 коров на 100 га. Еще один момент - получение со 100 коров 90-95 телят. У нас сегодня 89, в 2025-м было 95. Показатель шикарный. При таких цифрах всегда можно иметь высокую рентабельность. Она доходит от 60 до 80 %", - добавил руководитель предприятия.

Большое и качественное молоко - это и результат продуманной стратегии кормозаготовки. При самом доброжелательном и нежном уходе коровам подаются грубые корма. В этом и есть особенность рациона.

Директор предприятия "БелИнтерГен-агро" Дмитрий Березовский рассказал, что компания уделяет тщательное внимание кормам. В ведении структуры находится около 900 га земли, 2/3 занимает кукуруза. Кроме нее растут райграс, люцерна и горохо-овсяная смесь. Эти травы хороши для кормления скота (в них высокое содержание белка). Райграс, к слову, можно убрать пять раз за сезон. Это злаковая культура, в которой содержание протеина доходит до 17-18 % в сухом веществе.

Еще один фактор - условия содержания животных. "БелИнтерГен" сделал ставку на недорогие и практичные конструкции по принципу "все включено". Коровники построены по типу каркасно-тентовых, поэтому в нем много воздуха, а это очень важно для животных. Есть поилки с подогревом. Одним словом, буренкам здесь комфортно в любое время года.

Дмитрий Костевич, управляющий НПО "Яченка" предприятия "БелИнтерГен-агро":

"Травянистые корма собственного производства. Дополнительно покупаем белковое сырье, шрот рапсовый и льняной, пивную дробину. Также в рацион входит еще плющеная кукуруза собственного производства. Все перечисленное помогает обеспечить энергию, усвоить белки".