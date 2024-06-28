250 контрактов почти на 30 млрд российских рублей - итоги Форума регионов Беларуси и России в цифрах

Деловой разговор на Витебщине завершается. Второй день был не менее насыщенным, чем и первый.

Сегодня прошла встреча глав палат парламентов - Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко - с губернаторами областей. После - пленарное заседание. В форуме принимают участие представители 64 регионов России. В программе почти все сферы народного хозяйства Союзного государства - от промышленности и медицины до образования. Наши корреспонденты в эти минуты находятся в Витебске. Итоги и подробные результаты работы форума - у Дарьи Рачко.

Будьте уверены, каждый регион сегодня уедет из Витебска уже со своим портфелем соглашений, контрактов. Уже стало известно на пленарном заседании, что более 250 документов подписано. Общая сумма приблизилась к 30 млрд российских рублей, как и ожидали. И ведь это не просто цифра, а это прямое доказательство укрепления наших экономик.





Сегодня можно так сказать, сверили часы. На встрече со спикерами верхних палат парламента говорили о том, что уже наработано и в чем бы хотели преуспеть! Так, например, в сотрудничестве со Смоленской областью мы входим в топ-5 экспортеров, а с Вологодской мы на 2-м месте по поставкам. И в этой связи нам важно дальше развивать сотрудничество. Вместе создавать эксклюзивные, востребованные рынком товары и услуги, передовые ресурсосберегающие и экологичные промышленные технологии, которые повышают наш потенциал.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области России: Белорусские предприятия "Протон", "Интеграл", "Планар" сегодня переходят в другую стадию. Мы поставляем инновационное оборудование и дополнительное оборудование микроэлектроники.

Кстати, после встречи нашего Президента и орловского губернатора Андрея Клычкова только за 4 месяца этого года товарооборот между Орловщиной и нашей страной вырос более чем на 60 %. А если говорить в целом, то за прошлый год оборот внешней торговли товарами и услугами между Беларусью и Россией составил 286 млрд белорусских рублей. За четыре месяца этого года - 101 млрд. И такая положительная динамика сохраняется.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России: Мы сейчас значительно расширили спектр нашего сотрудничества, практически по всем направлениям. Но целый ряд проектов можно было бы реализовать дополнительно и вывести на новый уровень, если бы к нашим региональным бюджетам была бы возможность финансировать из бюджета Союзного государства.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома: У Могилевской области подписаны договора о сотрудничестве с 38 регионами Российской Федерации. Если сказать в абсолютных цифрах, то три года назад товарооборот был 134 млрд российских рублей, сегодня это 245. Цифры говорят сами за себя.