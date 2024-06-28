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250 контрактов почти на 30 млрд российских рублей - итоги Форума регионов Беларуси и России в цифрах
Деловой разговор на Витебщине завершается. Второй день был не менее насыщенным, чем и первый.
Сегодня прошла встреча глав палат парламентов - Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко - с губернаторами областей. После - пленарное заседание. В форуме принимают участие представители 64 регионов России. В программе почти все сферы народного хозяйства Союзного государства - от промышленности и медицины до образования. Наши корреспонденты в эти минуты находятся в Витебске. Итоги и подробные результаты работы форума - у Дарьи Рачко.
Будьте уверены, каждый регион сегодня уедет из Витебска уже со своим портфелем соглашений, контрактов. Уже стало известно на пленарном заседании, что более 250 документов подписано. Общая сумма приблизилась к 30 млрд российских рублей, как и ожидали. И ведь это не просто цифра, а это прямое доказательство укрепления наших экономик.
Сегодня можно так сказать, сверили часы. На встрече со спикерами верхних палат парламента говорили о том, что уже наработано и в чем бы хотели преуспеть! Так, например, в сотрудничестве со Смоленской областью мы входим в топ-5 экспортеров, а с Вологодской мы на 2-м месте по поставкам. И в этой связи нам важно дальше развивать сотрудничество. Вместе создавать эксклюзивные, востребованные рынком товары и услуги, передовые ресурсосберегающие и экологичные промышленные технологии, которые повышают наш потенциал.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области России: Белорусские предприятия "Протон", "Интеграл", "Планар" сегодня переходят в другую стадию. Мы поставляем инновационное оборудование и дополнительное оборудование микроэлектроники.
Кстати, после встречи нашего Президента и орловского губернатора Андрея Клычкова только за 4 месяца этого года товарооборот между Орловщиной и нашей страной вырос более чем на 60 %. А если говорить в целом, то за прошлый год оборот внешней торговли товарами и услугами между Беларусью и Россией составил 286 млрд белорусских рублей. За четыре месяца этого года - 101 млрд. И такая положительная динамика сохраняется.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России: Мы сейчас значительно расширили спектр нашего сотрудничества, практически по всем направлениям. Но целый ряд проектов можно было бы реализовать дополнительно и вывести на новый уровень, если бы к нашим региональным бюджетам была бы возможность финансировать из бюджета Союзного государства.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома: У Могилевской области подписаны договора о сотрудничестве с 38 регионами Российской Федерации. Если сказать в абсолютных цифрах, то три года назад товарооборот был 134 млрд российских рублей, сегодня это 245. Цифры говорят сами за себя.
Губернаторы уже начали занимать места, чтобы провести форум на своей земле. Например, Смоленская область приглашает к себе в 2027-м. Будет ли это так, узнаем позже, а пока что планируется, что в 2025-м белорусские делегации примет Нижегородская. По количеству договоров с нашей страной она уже давно опередила другие российские регионы.
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