25 сентября в Астане стартует международная выставка ИННОПРОМ - чем белорусы будут удивлять

Белорусские предприятия - от машиностроения до текстильной отрасли - принимают участие в международной выставке ИННОПРОМ. Она стартует уже 25 сентября с утра в Астане. Но вся эта неделя была занята большой подготовкой. И это не только привезти и расположить свою экспозицию, важно продумать и деловую программу. Ведь ИННОПРОМ- это площадка для развития торгово-экономических отношений, открытия новых рынков. Плюс диалог заказчиков и поставщиков.

Одним словом, эта встреча промышленников стран Евразийского союза и зарубежных партнеров - глобальный обмен опытом. А еще на ИННОПРОМприехали делегации правительств стран-участниц. Белорусскую возглавляет премьер-министр Роман Головченко. Что мы готовы показать гостям Беларуси, какие вопросы будут подниматься во время официальных встреч и сколько контактов везет с собой бизнес?

Казахстан впервые принимает такой масштабный форум, а ИННОПРОМ- это не просто выставка, а обширная и деловая программа. Ведь если едешь за тысячу километров, то нужно либо рассчитывать на новые контракты, либо завязать долгосрочные переговоры с партнерами на перспективу. Круг участников широкий - это представители машиностроения, авиастроения, нефтехимии, энергетики, металлургии, станкостроения. А тематика основной сессии - промышленная стратегия нового времени. Про нее будут говорить руководители и делегации правительств Беларуси, России, Казахстана. Также пройдут тематические секции, где развернутся дискуссии, на них будут рассмотрены такие вопросы, как транспорт будущего, для чего нужны индустриальные парки и как привлечь капитал в современное производство.

Делегацию Беларуси на этом форуме возглавляет премьер Роман Головченко. В Астану прилетели представители таких предприятий, как Гомсельмаш, МАЗ, Атлант, Горизонти не только. Ведь это им обсуждать и совместную сборку, и комплектующие, и новые научные разработки. Нам всегда интересен такой формат.

Мы присутствуем на этом рынке. У нас тут есть и сборочное производство, и товаропроводящая сеть. Но этого не достаточно, мы развиваемся дальше. Ранок Казахстана очень большой и интересен для нас. Сергей Чертков, гендиректор ОАО "Могилевлифтмаш"

В Екатеринбурге на ИННОПРОМеБеларусь была страной-партером. В 2022 году на ИННОПРОМмы ездили в Узбекистан, и вот сегодня место встречи - Астана.

В этот раз от нас будет представлена новая экспозиция. В Екатеринбурге она не была представлена. Экспозиция будет интересна непосредственно для казахстанского рынка. Соответственно ту продукцию, которую мы показали на иных выставках, мы покажем и здесь. Наталья Кураш, директор ВУП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты

Площадь экспозиции ИННОПРОМав Казахстане 12 тыс. м. Сама выставка - это огромная национальная экспозиция. Наши машины и внутри, и снаружи. Тракторы, комбайны и автобусы видны издалека. Да и многие их знают в деле - белорусская техника на полях и дорогах. Мы рассчитываем, что ее станет больше.

Планируется подписание контракта у МТЗ, МАЗа, Лифтмаша. Казахстан - динамично развивающаяся страна, наш партнер по ЕАЭС и, конечно, нам очень интересно найти новые контакты, новых партеров и новые возможности не только для продвижения нашей техники, но и для создания каких-либо совместных предприятий. Дмитрий Харитончик, замминистра промышленности Беларуси

В городе Костанай мы уже собираем белорусские тракторы из привезенных деталей, а кабины прямо на месте. А также комбайны. Там производственные мощности насчитаны до 10 тыс. единиц в год. И это только в рамках одного из совместных проектов. Мы же надеемся на большее. Например, в текстильной отрасли. Открытие наших фирменных магазинов легкой промышленности в российских регионах идет на ура. Подобные переговоры уже есть и с казахстанской стороной.

Рынок Казахстана традиционно для нас был интересен как экспортный. В 2023 году за 7 месяцев мы отгрузили продуктов стоимостью в 9 млн долларов с темпом 131 %. Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"

Не секрет, что в Беларуси сильна научная школа и наш комитет по науке и технологиям презентует здесь сверхлегкий летательный гироплан, лазерные технологии для лечения различных заболеваний и нейросетевые комплексы для диагностики легких. IT-компании нашего парка высоких технологий также готовят новые решения для подготовки специалистов деревообработки. На ИННОПРОМприехала и огромная делегация из бизнеса, встретятся представители 20 стран.

Уже готовы к подписанию 14 документов. Подписание контрактов пройдет примерно на 40 млн долларов. Это те договоренности, которые существовали раньше, а вот новые встречи, которые начинаются на ИННОПРОМев Казахстане - это хороший задел в копилку будущих контрактов. Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты

Здесь тот самый случай, когда лучше увидеть. Уже завтра, 25 сентября, пройдет официальное открытие ИННОПРОМА, где будут говорить о "сегодня" и "завтра" механизмов и различных ноу-хау.

А еще ИННОПРОМв Астане интересен нам с точки зрения организации масштабных мероприятий, ведь в Екатеринбурге было принято решение, что в 2025 году все промышленники соберутся в Минске в новом выставочном центре. Поэтому важно и нужно обсудить, как организовать такое масштабное мероприятие, чтобы разместить огромное количество национальных экспозиций, а также организовать комфортное перемещение всех гостей.