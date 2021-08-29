Новая жизнь легендарного Гомсельмаша - что изменилось через 25 лет после решения вдохнуть новую жизнь в белорусское комбайностроение

На этой неделе аграрии отмечали важную дату. 25 лет назад было принято принципиальное решение - отечественному комбайну быть! Отдельные специалисты в далеком 1996-м призывали продать Гомсельмаш и, что называется, не париться. Александр Лукашенко не послушал и сделал по-своему, и в стране успешно развили целую отрасль.

Кстати, этот знаковый день глава государства провел непосредственно в полях. Он побывал с рабочей поездкой в Логойском районе, чтобы лично оценить состояние и перспективы развития отечественного сельхозмашиностроения. Было на что посмотреть и что послушать. Белорусский лидер отметил, что в полях есть проблемы: мелкие нарушения и недоработки требуют постоянного контроля и молниеносных решений.

Алексей Волков об истории комбайностроения и не только.

От заката до рассвета. Распад СССР, лихие 90-е от Гомсельмаша оставили морозные цеха, пустые сборочные производства и легкую надежду. Тогда конъюнктура рынка сыграла на стороне завода - бывшие республики закупали технику у нашего гиганта. Но в целом ситуация была аховая.

Вдохнуло новую жизнь в эти стены одно непростое, но важное решение молодого Президента Лукашенко - создать свой комбайн. В 1996 году цеха заискрили. Работали круглосуточно.

Безусловно, в любом деле, особенно в таком сложном, при создании сложных машин всегда бывают проблемы, но они решались очень быстро, оперативно. Даже ночью! Надо было что-то делать - ночью делали, и утром машина уже была в поле. В таком режиме работали, как в военное время. Александр Шантыко, директор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш"

"Ротор-Полесье" - первый отечественный комбайн

Так, в горниле завода родился "Ротор-Полесье" - первый отечественный комбайн. Ветеран и сегодня бодр как никогда. Под стать и количество преемников - 11 моделей и 75 модификаций. На неделе Президенту в Логойском районе показали самые передовые новинки. Впрочем, начал Александр Лукашенко с ситуации в полях. Можно построить космический корабль, но без толковых рук это груда железа.

Последние годы хозяйства активно продают и списывают CLAAS и John Deere - немецко-американская техника изнашивается, детали дорогие.Да и зачем она, когда своя готова дать аграрный бой?

Комбайны способны работать с самыми высокими классами земледелия



Наши комбайны способны работать даже с самыми высокими классами земледелия. Отдельно инженеры прорабатывали минимизацию брака при сборе урожая. Итог - комбайн GH810. Полевая самоходка обзавелась и "машинным техническим зрением". Это такой круиз-контроль. Механизатор задает параметры и следит за намолотом.

Да, прогресс, да нужно обновлять технику, но и здесь для Президента настоящее окно в прошлое. Рычаг памяти о том, что иногда и старый друг лучше новых двух.

Кстати, возле Президента человек-легенда. Сергей Федорович сегодня генеральный конструктор Гомсельмаша, а в 1996-м - энтузиаст, отбивавший на пару с Александром Лукашенко нападки а-ля "свой комбайн никогда не сделаем". Сделали и даже 70 % техники отправляют на экспорт.

Техника -это, конечно, хорошо, но Президента волнует и земля. Александр Лукашенко еще раз во время общения с чиновниками скажет: на землепорядок, у работников достойная зарплата и условия труда.

Современные красные аграрные исполины не просто новая техника. Это настоящая веха в отечественной промышленности. Эпоха, которая началась с одного крайне сложного, но очень важного решения. 25 лет назад история все расставила по своим местам.